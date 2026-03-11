Menú Últimas noticias
    ¡Qué susto! Bus quedó al borde de un abismo en Zamora tras patinar por derrame de combustible

    Bus de servicio público casi cae a un abismo en Zamora, Medellín. Parte del vehículo terminó fuera de la calzada.

    Publicado por: Melissa Noreña

    ¡Qué susto! Bus quedó al borde del abismo en Zamora tras patinar por derrame de combustible
    Foto sacada de redes sociales.
    ¡Qué susto! Bus quedó al borde de un abismo en Zamora tras patinar por derrame de combustible

    Resumen: Bus de servicio público se salió de la vía en Zamora, Medellín, tras patinar por un derrame de ACPM en la carretera.

    Un grave accidente de tránsito estuvo a punto de convertirse en tragedia la mañana de este miércoles 11 de marzo en Medellín, luego de que un bus de servicio público se saliera de la vía en el sector de Zamora.

    El hecho ocurrió en la zona conocida como Zamora – Santa Rita, donde el conductor del vehículo perdió el control mientras descendía por la carretera.

    El bus terminó fuera de la calzada y quedó peligrosamente al borde de un abismo tras impactar contra la baranda de protección.

    De acuerdo con las investigaciones preliminares, el incidente se habría originado por un derrame de combustible en la vía.

    Tras lo ocurrido, unidades de movilidad y organismos de emergencia llegaron al sitio para atender la situación, acordonar la zona y realizar labores de limpieza del combustible derramado en la vía.

    Mientras tanto, se recomendó a los conductores que transitan por este sector del norte de Medellín reducir la velocidad y conducir con precaución.

