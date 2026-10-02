¡Ojo con estos panfletos! Estarían usando nombres de grupos armados para amenazar a concejales en Antioquia

Resumen: Gobernación de Antioquia alerta por panfletos apócrifos que amenazarían a concejales y ofrece hasta $200 millones por información sobre los responsables.
La Gobernación de Antioquia lanzó una alerta este viernes 2 de octubre por la circulación de varios panfletos que estarían siendo utilizados para intimidar a concejales en diferentes municipios del departamento.
Los documentos mencionan a estructuras como el Clan del Golfo y las disidencias de las Farc, pero, según la verificación realizada por la Fuerza Pública, no corresponderían a comunicaciones auténticas de estos grupos.
De acuerdo con la Secretaría de Seguridad, Justicia y Paz de Antioquia, los documentos contendrían datos personales de quienes aparecen como destinatarios, entre ellos nombres y números de identificación. Posteriormente, mediante amenazas relacionadas con un supuesto secuestro, buscarían obligarlos a presentarse en determinados lugares.
El secretario de Seguridad, Justicia y Paz, BG (r) Luis Eduardo Martínez Guzmán, explicó que los organismos de inteligencia de las diferentes Fuerzas habrían analizado el material y determinado que los panfletos serían apócrifos.
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Según el funcionario, el propósito de quienes estarían detrás de estos documentos sería generar temor entre la población y utilizar la identidad de grupos armados para darle mayor credibilidad a las amenazas.
Ante esta situación, la Gobernación de Antioquia pidió a las personas que reciban este tipo de panfletos no seguir las instrucciones allí señaladas, evitar desplazarse hacia los sitios mencionados y abstenerse de compartir o difundir los panfletos.
Las autoridades recomendaron reportar inmediatamente estos casos para activar los protocolos correspondientes. Para ello están habilitadas las líneas 147 del Gaula Militar y 165 del Gaula de la Policía.
Además, la Gobernación anunció una recompensa de hasta $200 millones para quien entregue información que permita identificar, judicializar y capturar a los responsables de elaborar y distribuir estos documentos.
Las autoridades continúan con las labores de investigación para establecer quién estaría detrás de esta estrategia de intimidación y determinar el alcance de la circulación de los panfletos.
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