Natalia Zapata desapareció en Medellín

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Resumen: Natalia Zapata Giraldo, de 28 años, es una mujer de nacionalidad colombiana, con identidad de género femenina.

Natalia Zapata Giraldo, de 28 años, es una mujer de nacionalidad colombiana, con identidad de género femenina.

Se caracteriza por tener una contextura delgada, piel morena y cabello negro corto. Su estatura registrada es de aproximadamente 1,55 metros. Al momento de su desaparición no se recuerdan las prendas de vestir que llevaba.

Fue reportada como desaparecida el 27 de septiembre de 2026, en el departamento de Antioquia, específicamente en Medellín, barrio Bello Oriente.

Si considera que esta búsqueda no es procedente, acuda personalmente ante las Autoridades competentes