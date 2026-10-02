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    Natalia Zapata desapareció en Medellín

    Fue reportada como desaparecida el 27 de septiembre en el barrio Bello Oriente

    Publicado por: Juan Manuel

    NATALIA ZAPATA GIRALDO
    Natalia Zapata desapareció en Medellín

    Resumen: Natalia Zapata Giraldo, de 28 años, es una mujer de nacionalidad colombiana, con identidad de género femenina.

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    Natalia Zapata Giraldo, de 28 años, es una mujer de nacionalidad colombiana, con identidad de género femenina.

    Se caracteriza por tener una contextura delgada, piel morena y cabello negro corto. Su estatura registrada es de aproximadamente 1,55 metros. Al momento de su desaparición no se recuerdan las prendas de vestir que llevaba.

    Fue reportada como desaparecida el 27 de septiembre de 2026, en el departamento de Antioquia, específicamente en Medellín, barrio Bello Oriente.

    3 BOLETIN NATALIA ZAPATA GIRALDO

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