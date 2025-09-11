Minuto30
  • Noticias Medellín
  • Bogotá
  • Antioquia
  • Cali
  • Colombia
  • Últimas Noticias
  • Minuto30 Play
    • MINUTO30
    Minuto30
  • Selección Colombia
  • Liga Betplay
  • Atlético Nacional
  • DIM
  • Minuto30
  • Webgol
  • “Sí al deporte, no al recorte”: Colombia marchará este domingo a favor del deporte

    • “Sí al deporte, no al recorte”: Colombia marchará este domingo a favor del deporte

    “Sí al deporte, no al recorte”: Colombia marchará este domingo a favor del deporte
    Movilización nacional por el deporte, defender presupuesto, “Sí al deporte, no al recorte”. Atletas, ciudadanos, unidos. Foto: Tomada de COC
    Compartir:
    • “Sí al deporte, no al recorte”: Colombia marchará este domingo a favor del deporte

    Resumen: El próximo domingo 14 de septiembre se realizará en Colombia una marcha nacional bajo el lema "Sí al deporte, no al recorte". La movilización, que reunirá a atletas, paraatletas, directivos y ciudadanos, tiene como objetivo principal defender el presupuesto para el sector deportivo y resaltar su valor en la sociedad. El evento busca unir a todas las personas en torno a una actividad deportiva en diferentes ciudades, como Bogotá, Cali y Medellín, vistiendo prendas amarillas para simbolizar la unión y compartiendo el mensaje en redes sociales. La iniciativa es un llamado a las autoridades para que protejan las inversiones en programas esenciales como los Juegos Intercolegiados y los Juegos Nacionales, y así asegurar el desarrollo integral de la sociedad.

    Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

    El Comité Olímpico Colombiano (COC) fue el escenario de una rueda de prensa este miércoles para anunciar la jornada de movilización nacional a favor del deporte que se llevará a cabo el próximo domingo 14 de septiembre.

    Bajo el lema “Sí al deporte, no al recorte”, la iniciativa busca defender el presupuesto para el sector y destacar su relevancia en el tejido social.

    Durante su intervención, el presidente del COC, Ciro Solano, destacó que “aún estamos a tiempo” para lograr un presupuesto digno.

    Enfatizó que la lucha no es solo por el alto rendimiento, sino por el apoyo a programas esenciales.

    Algunos de ellos los Juegos Intercolegiados, los Juegos Nacionales, los programas de talentos y de deportistas apoyados, las jornadas complementarias y la recreación. “Si no hay apoyo no hay resultados”, sentenció.

    Por su parte, la presidenta del Sindicato del Ministerio del Deporte, Yuli Marcela López Cifuentes, resaltó que la movilización es un espacio para demostrar la importancia del deporte en el tejido social.

    “Sí al deporte, no al recorte”: Colombia marchará este domingo a favor del deporte

    Con la marcha se busca unir a todos los actores del deporte olímpico y paralímpico, así como a niños, jóvenes y adultos mayores.

    La convocatoria es a partir de las 9:00 a.m. invita a atletas, paraatletas, dirigentes y ciudadanos a unirse a la causa realizando una actividad deportiva.

    Los participantes pueden vestir prendas de color amarillo, símbolo de unión, y compartir sus actividades en redes sociales con el hashtag #SiAlDeporteNoAlRecorte para amplificar el mensaje.

    El evento busca enviar un claro mensaje a las autoridades sobre la importancia del deporte para el desarrollo integral de la sociedad y hacer un llamado a proteger e impulsar las inversiones en el sector.

    A continuación, los puntos de encuentro en diferentes ciudades para quienes deseen participar en la movilización:

    Bogotá: Carrera 7 con Calle 69

    Armenia: Ciclovía Estadio Centenario

    Cali: Punto Cero del Deporte

    Medellín: Ciclovía El Poblado

    Manizales: Plaza de Bolívar de Manizales

    Más noticias de Deporte

    Noticias relacionadas

    ¿Será este el fin de las polémicas? Árbitros colombianos en un curso intensivo de FIFA

    ¡Colombia tiene nueva heroína! Valeria Arboleda se cuelga el bronce en el Mundial de Boxeo en Liverpool

    De infarto: la Copa Élite de Baloncesto de Antioquia entra en modo «muerte súbita» con duelos de alto voltaje

    En Medellín, Samuel Gualtero, doble campeón individual en el Sudamericano de esgrima

    Compartir:
    • Author Signature
    Alejandro Rincón

    Librepensador. Amante de la fotografía, la escritura, la radio y el detrás de cámaras. Periodista por pasión hace 25 años, abogado de profesión. Amante del trabajo de campo, la reportería, la calle.

    Anuncio




    Lo más reciente

    ¡6 Partidos y un sueño: El DIM activa a sus hinchas con abono para la definición

    ¡6 Partidos y un sueño: El DIM activa a sus hinchas con abono para la definición

    Revive la final de la Liga BetPlay: El DIM y Santa Fe se verán las caras en la Copa BetPlay

    Revive la final de la Liga BetPlay: El DIM y Santa Fe se verán las caras en la Copa BetPlay

    Regreso estelar: Con Ospina, Román e Hinestroza, Atlético Nacional se fortalece para el duelo del sábado

    Regreso estelar: Con Ospina, Román e Hinestroza, Atlético Nacional se fortalece para el duelo del sábado

    ¡Atención! Aplazan el partido del DIM contra Águilas Doradas en Rionegro

    ¡Atención! Aplazan el partido del DIM contra Águilas Doradas en Rionegro

    ¡Vuelve el Rey! Atlético Nacional regresa a los entrenamientos con la mira puesta en el Bucaramanga

    ¡Vuelve el Rey! Atlético Nacional regresa a los entrenamientos con la mira puesta en el Bucaramanga


    [grupos] [fixture items="7"]