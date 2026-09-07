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Resumen: El gobernador Andrés Julián Rendón alertó sobre un panfleto atribuido al Frente 36, en el que además de los tres alcaldes aparecen señalados campesinos, líderes sociales y servidores públicos. El documento es analizado por las autoridades de inteligencia, mientras el mandatario pidió protección para los funcionarios y una respuesta del Gobierno Nacional frente a las amenazas.

¡Panfleto encendió las alarmas! Tres alcaldes de Antioquia habrían sido amenazados por las disidencias

Un panfleto atribuido al Frente 36 de las disidencias habría puesto en la mira a los alcaldes de Gómez Plata, Carolina del Príncipe y Santa Rosa de Osos, en el Norte de Antioquia.

El documento, que es analizado por las autoridades de inteligencia, contiene señalamientos contra los tres mandatarios y otras personas de estos municipios, a quienes la estructura armada relacionaría presuntamente con integrantes de la fuerza pública y del Clan del Golfo.

La situación fue denunciada públicamente por el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, quien alertó sobre las intimidaciones y pidió protección para los funcionarios afectados.

¿Qué contiene el panfleto?

Según conoció Caracol Radio de fuentes confiables, el escrito sería alusivo al Frente 36 y señalaría a los alcaldes de tener una presunta alianza con el Ejército y el Clan del Golfo.

En el documento también aparecen mencionados campesinos y líderes sociales de la zona, a quienes se les atribuiría una situación similar a la señalada contra los mandatarios.

El contenido del panfleto está siendo sometido a verificación por parte de organismos de inteligencia, que deberán establecer su autenticidad y analizar las advertencias incluidas en el escrito.

El documento también haría referencia a la expansión del Frente 36 y a posibles confrontaciones con estructuras consideradas enemigas, en medio de disputas por el control de territorios ubicados en esta zona de Antioquia, cercana al Nordeste del departamento.

La alerta del gobernador

Tras conocerse la situación, Andrés Julián Rendón manifestó su preocupación por las amenazas y aseguró que los alcaldes de los tres municipios estarían siendo intimidados por las disidencias asociadas con alias ‘Calarcá’.

El mandatario departamental cuestionó las intimidaciones y señaló directamente a los tres funcionarios:

“Las Farc de Calarcá siguen sembrando terror. Esta vez, señalan directamente a los alcaldes de Gómez Plata, Carolina del Príncipe y Santa Rosa de Osos, y pretenden declarar “objetivo militar” a ciudadanos, líderes y servidores públicos.”

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Rendón pidió que los alcaldes reciban respaldo institucional para continuar ejerciendo sus funciones sin presiones de grupos armados.

“Los Alcaldes no están solos: toda la capacidad del Estado debe rodearlos y garantizar que puedan gobernar sin intimidaciones de criminales.”

Antioqueños: las Farc de Calarcá siguen sembrando terror. Esta vez, señalan directamente a los alcaldes de Gómez Plata, Carolina del Príncipe y Santa Rosa de Osos, y pretenden declarar “objetivo militar” a ciudadanos, líderes y servidores públicos. Los Alcaldes no están solos:… — Andrés Julián (@AndresJRendonC) September 7, 2026

Alcaldes estarían evaluando su permanencia en los cargos

La situación de seguridad habría llevado a los tres mandatarios a contemplar incluso la posibilidad de renunciar, ante el temor de convertirse en víctimas de una acción violenta.

Hasta el momento, la información disponible se concentra en la amenaza contenida en el panfleto y en la solicitud de protección formulada por el gobernador, mientras las autoridades adelantan la verificación correspondiente.

Solicitan una respuesta del Gobierno Nacional

Además de reclamar medidas de protección, el gobernador pidió al Gobierno Nacional actuar frente a las estructuras armadas que amenazan a funcionarios y habitantes de Antioquia.

En ese sentido, hizo un llamado para fortalecer las acciones contra estos grupos, independientemente de la organización a la que pertenezcan.

“Desde Antioquia pedimos al Gobierno Nacional respaldar a los Alcaldes y realizar una ofensiva para neutralizar a todos los grupos criminales que amenazan a nuestra gente, sin importar el brazalete con el que pretendan justificar sus delitos.”

El Frente 36 es señalado en la información entregada por las autoridades departamentales como una estructura de las disidencias lideradas a nivel nacional por alias ‘Calarcá’ y con presencia en Antioquia bajo el mando de alias ‘Chejo’.

Por ahora, los organismos de inteligencia continúan con el análisis del panfleto para determinar su procedencia y establecer el nivel de riesgo para los alcaldes, líderes, servidores públicos y demás personas mencionadas en el documento.