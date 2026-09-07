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Resumen: La Policía y la Fiscalía adelantaron tres allanamientos en un inmueble del barrio San Isidro, donde encontraron marihuana, cocaína y 2CB, además de una pistola, dinero en efectivo, notas contables y elementos para dosificar las sustancias. Los detenidos, identificados como alias ‘La Chinga’ y alias ‘Lenis’, quedaron a disposición de la autoridad competente mientras avanza el proceso judicial.

¡Allanamiento en Sabaneta! Cayeron dos presuntos integrantes de ‘El Trianón’ con 2.400 dosis de droga

Una investigación contra el tráfico de estupefacientes permitió la captura de dos personas que, según las autoridades, estarían vinculadas con el grupo delincuencial organizado ‘El Trianón’, en Sabaneta, Antioquia.

El procedimiento fue adelantado de manera conjunta por la Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación, que realizaron tres diligencias de registro y allanamiento en un inmueble del barrio San Isidro.

En el lugar fueron encontradas miles de dosis de diferentes sustancias, además de un arma de fuego, dinero y elementos relacionados con la preparación y comercialización de los estupefacientes.

Los detenidos fueron identificados como Yeferson H., alias ‘La Chinga’, y Lenis Yaneth A., alias ‘Lenis’. De acuerdo con la información recopilada durante la investigación, ambos estarían relacionados con actividades asociadas al tráfico de drogas.

Lo encontrado durante los allanamientos

El operativo dejó como principal resultado la incautación de 2.327 dosis de marihuana, 82 dosis de cocaína y 45 dosis de 2CB.

También fueron decomisados una pistola, elementos utilizados para dosificar las drogas, notas contables y dinero en efectivo de diferentes denominaciones.

Según la investigación, estos elementos estarían relacionados con las actividades que se desarrollaban en el inmueble intervenido.

¿Qué papel tendrían los capturados?

Las autoridades señalaron que el inmueble era utilizado presuntamente por integrantes de ‘El Trianón’ para actividades relacionadas con los estupefacientes.

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Los elementos recopilados durante el proceso investigativo apuntarían a que alias ‘La Chinga’ y alias ‘Lenis’ estarían vinculados con la coordinación de labores relacionadas con el tráfico de drogas.

La investigación también estableció que en el inmueble se habrían realizado actividades de almacenamiento y dosificación de sustancias antes de su comercialización.

No obstante, estos señalamientos hacen parte de la investigación y deberán ser definidos dentro del proceso judicial correspondiente.

Un golpe a las rentas delictivas

Para las autoridades, la incautación representa una afectación a una de las actividades que genera recursos para las estructuras delincuenciales con presencia en el sur del Valle de Aburrá.

El brigadier general Henry Yesid Bello Cubides, comandante de la regional número 6, señaló que este tipo de resultados hacen parte de las estrategias implementadas para afectar las rentas criminales de las estructuras delincuenciales que tienen injerencia en el territorio.

Capturados quedaron a disposición de la autoridad competente

Después del procedimiento, alias ‘La Chinga’ y alias ‘Lenis’ fueron dejados a disposición de la autoridad competente junto con los elementos encontrados durante los allanamientos.

Continuarán las actuaciones judiciales correspondientes para determinar su situación jurídica y establecer las responsabilidades que puedan derivarse de la investigación.