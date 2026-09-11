Resumen: Una mujer murió en Envigado en un centro estético. La paciente sufrió un paro cardiorrespiratorio y las autoridades investigan las causas del fallecimiento.

¡Tragedia antes de entrar al quirófano! Mujer murió en centro estético de Envigado

Una mujer murió en Envigado mientras se encontraba en un centro estético a la que había acudido para realizarse un procedimiento. El caso ocurrió antes de que se iniciara la intervención y ya es materia de investigación por parte de las autoridades.

La víctima fue identificada como Mónica, quien había llegado al centro médico para someterse a una mastopexia, procedimiento conocido como levantamiento de senos.

De acuerdo con el reporte conocido por las autoridades, una enfermera indicó que la paciente presentó un fuerte dolor antes de recibir la anestesia requerida para la intervención. Posteriormente, sufrió un paro cardiorrespiratorio.

El personal médico inició maniobras avanzadas de reanimación con el propósito de estabilizarla. Sin embargo, los esfuerzos realizados en el centro asistencial no permitieron recuperar sus signos vitales y posteriormente fue confirmado su fallecimiento.

El caso quedó en manos de los organismos judiciales, que deberán establecer las causas exactas de la muerte y verificar las circunstancias que rodearon la atención de la paciente en la institución de Envigado.

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Por ahora, no se ha establecido que el procedimiento estético haya sido la causa del fallecimiento, debido a que el evento ocurrió antes de la aplicación de la anestesia y las autoridades adelantan las respectivas investigaciones.

Este hecho vuelve a poner la atención sobre los controles que deben tener los establecimientos donde se realizan procedimientos médicos y estéticos.

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