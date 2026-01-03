Pandemia, guerra y reinicio total: el revelador panorama de Mhoni Vidente para el 2026

Resumen: Mhoni Vidente adelantó que el 2026 será un año de reinicios y transformaciones profundas para la humanidad. Según la vidente, el "año del cero" estará marcado por oportunidades de crecimiento personal y profesional para signos como Acuario, Aries, Leo, Libra y Tauro, pero también traerá desafíos globales, incluyendo la posibilidad de nuevas pandemias, crisis migratorias y tensiones que podrían derivar en conflictos internacionales. Ante este panorama, la resiliencia y la capacidad de adaptarse serán claves para enfrentar un periodo de cambios radicales y reinventarse en tiempos de incertidumbre.

El año 2026 se perfila como un período de transformaciones profundas y desafíos para la humanidad, según las predicciones de la astróloga y vidente Mhoni Vidente. La experta advierte que este será el “año del cero”, un tiempo de reinicios totales que marcará un antes y un después en la vida de las personas y en el planeta. “Este año, que es el año 2026, será el parteaguas completamente de todo el ser humano”, afirma.

Desde la perspectiva del tarot, tres cartas dominarán el año: El Loco, el Emperador y el Sol. Estas figuras, explica Mhoni, simbolizan caos, reinicios, liderazgo autoritario y exposición pública. En astrología, los signos que tendrán un protagonismo destacado serán Acuario, Aries, Leo, Libra y Tauro, influyendo especialmente en aspectos de dinero, poder, fama y cambios personales. “Si eres uno de esos signos, atraparás la abundancia, la riqueza, la estabilidad y sobre todo la oportunidad de reinventarte”, asegura.

Acuario, según la vidente, será un signo clave. Carismático y cambiante, se moverá según las circunstancias y aprovechará nuevas oportunidades en negocios, viajes y relaciones. Aries destacará por su liderazgo y capacidad de reinventarse, mientras que Leo brillará en el ámbito del arte, la comunicación y la fama, con un carisma que atraerá fortuna y reconocimiento. Libra y Tauro tendrán también un papel central: Libra en justicia, crecimiento personal y equilibrio, y Tauro en negocios, patrimonio y decisiones significativas de la vida cotidiana.

Esto le podría interesar: “¿Esto es real?”: Así fue la eufórica reacción de la farándula venezolana a la captura de Nicolás Maduro

Pero Mhoni advierte que 2026 no solo traerá oportunidades; será un año marcado por desafíos y advertencias que impactarán a la humanidad en múltiples niveles. La vidente señala que podrían surgir nuevas pandemias que afecten la salud global.

Además, la vidente alerta sobre tensiones que podrían escalar a conflictos internacionales y posibles guerras. “Vendrá la tercera guerra mundial… son cambios totales en la humanidad”, comenta, dejando entrever que este año podría traer situaciones de caos, enfrentamientos y transformaciones radicales en el equilibrio mundial.

La crisis migratoria es otro de los focos que destaca Mhoni, describiendo desplazamientos y movimientos de personas que reflejan tanto la vulnerabilidad de ciertos países como la necesidad de adaptarse a entornos cambiantes: “Va a ser un año de reinicios, de recomenzar completamente todo lo que viene”, agrega, haciendo referencia a cómo estas situaciones obligarán a la humanidad a replantear su forma de vivir y de relacionarse.

En medio de estas advertencias, Mhoni enfatiza la importancia de la resiliencia y la capacidad de reinventarse. La capacidad de adaptarse, mantenerse firme y aprender de cada experiencia será clave para atravesar este año de “reinicio total#, donde la humanidad se verá desafiada a encontrar equilibrio y esperanza en tiempos de incertidumbre.