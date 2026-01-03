Menú Últimas noticias
Pico y Placa Medellín Sabado:
Pico y Placa Medellín Sabado:
  • Medellín
  • Bogotá
  • Cali
  • Antioquia
  • Colombia
  • Política
  • Deporte
  • Economía
  • Entretenimiento
  • Nacional
  • DIM
  • Más
    • Minuto30 App

    ¡Instala nuestra App Web!

    Agrega Minuto30 a tu pantalla de inicio para acceder más rápido a las noticias.

    “¿Esto es real?”: Así fue la eufórica reacción de la farándula venezolana a la captura de Nicolás Maduro

    Las redes sociales se llenaron de mensajes de sorpresa, fe y esperanza por parte de artistas y figuras públicas venezolanas tras el anuncio.

    Publicado por: Sara Cespedes

    Cortesía
    “¿Esto es real?”: Así fue la eufórica reacción de la farándula venezolana a la captura de Nicolás Maduro

    Resumen: El anuncio sobre la captura de Nicolás Maduro provocó una oleada de reacciones en la farándula venezolana, donde artistas e influencers expresaron sorpresa, emoción y mensajes de fe a través de redes sociales. Las manifestaciones reflejaron el impacto que la noticia tuvo entre figuras públicas que han seguido de cerca la crisis política del país desde el exterior.

    Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

    El anuncio del presidente estadounidense Donald Trump sobre la captura de Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, generó una inmediata sacudida en el escenario internacional y, de manera paralela, un fuerte impacto emocional en el mundo del entretenimiento, especialmente entre artistas y figuras públicas de origen venezolano.

    La información fue divulgada durante la madrugada de este sábado 3 de enero de 2026 mediante un mensaje publicado por Trump en la red Truth Social, donde aseguró que el mandatario venezolano fue capturado y trasladado fuera del país en una operación militar liderada por Estados Unidos. Horas más tarde, desde Mar-a-Lago, el exmandatario ofreció una rueda de prensa en la que amplió detalles del operativo y lanzó advertencias a los colaboradores del régimen.

    Mientras los hechos se desarrollaban en el plano político y militar, las redes sociales se convirtieron en el principal escenario de expresión para artistas, influencers y personalidades públicas que, desde el extranjero, han seguido de cerca la crisis venezolana durante años.

    Voces del entretenimiento venezolano

    Uno de los primeros en pronunciarse fue el cantante Ricardo Montaner, quien publicó un mensaje cargado de tono espiritual y esperanza:

    “Señor, cuida y bendice al pueblo venezolano, llévate a los malos y permite que la paz reine y que tu amor y misericordia guíe el futuro de todos los que te aman. Amén”.

    La reacción también llegó desde sus hijos, quienes compartieron su sorpresa y desvelo ante la noticia:

    “No hemos pegado un ojo. Con el ron desde las 3. El momento que hemos estado esperando llegó. ¿Esto es real? Venezueelaaaaaa”.

    Foto: Ig @mauyricky

    El también cantante Carlos Baute utilizó su cuenta de X para enviar un mensaje reflexivo sobre el momento que atraviesa el país:

    “Todos los cambios profundos duelen. Sabemos que vienen días difíciles, pero después de la tormenta siempre llega la calma […] Dios no abandona a la gente buena, y Venezuela es un país de gente buena. Mis redes están a disposición para informar y ayudar en lo que haga falta. Venezuela ya empezó su camino hacia la libertad. Les amo”.

    Esto le podría interesar: Will Smith se pronuncia tras conocerse la demanda por presunto acoso sexual y «explotación»

    Celebraciones y mensajes de fe

    La ex Miss Universo Alicia Machado compartió un video bailando en su cuenta de Instagram, acompañado del mensaje:

    “Viva Venezuela, mi patria querida! El gran principio del fin! Dios con nosotros, quién en contra”.

    La influencer Lele Pons también reaccionó desde sus redes, donde publicó varios videos relacionados con la captura, sin ocultar su alegría por lo ocurrido.

    Otras figuras del espectáculo venezolano optaron por mensajes simbólicos y emotivos. El cantante Danny Ocean publicó la bandera de Venezuela en sus historias, mientras que la presentadora Carolina Sandoval compartió un video visiblemente conmovida:

    “Bravo pueblo que el yugo lanzó… júrame que esta vaina no es mentira, arriba Venezuela libre. Esto es verdad, esto está pasando, ay Dios mío, ay Dios mío”.

    El influencer La Divaza publicó varios videos desde tempranas horas de la mañana, expresando su incredulidad y emoción tras conocer la noticia:

    “Ay, marica, ¡cayó Maduro! Mamagüevos. Aquí la gente se va a despertar. Son las seis de la mañana. ¡Ay, marica, estoy feliz! Yo salí a correr. Cayó Maduro, marica, cayó Maduro. Dios mío, no puede ser. Donald Trump publicó que cayó Maduro. Ay, chama, a mí me va a dar una vaina”.

    Un anuncio que sacudió al país

    Mientras las redes sociales se inundaban de reacciones, en Venezuela se vivían horas de tensión. Según reportes difundidos durante la madrugada, Caracas registró explosiones, sobrevuelos militares y cortes de energía en distintos puntos de la ciudad.

    La reacción del mundo del espectáculo venezolano evidenció el profundo impacto emocional que este hecho tuvo en quienes, desde el exterior, han seguido de cerca la crisis política del país y han mantenido una postura crítica frente al chavismo.


    Logo Google noticiasReciba noticias de Minuto30 Colombia desde Google News
    Anuncio
    Minuto30 TV

    Fico Gutiérrez muestra imágenes inéditas de los que armaron desmanes en el Atanasio

    Comentarios

    Valoramos la moderación y el respeto en nuestras conversaciones. Gracias por contribuir a un espacio positivo.