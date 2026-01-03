Resumen: El anuncio sobre la captura de Nicolás Maduro provocó una oleada de reacciones en la farándula venezolana, donde artistas e influencers expresaron sorpresa, emoción y mensajes de fe a través de redes sociales. Las manifestaciones reflejaron el impacto que la noticia tuvo entre figuras públicas que han seguido de cerca la crisis política del país desde el exterior.

“¿Esto es real?”: Así fue la eufórica reacción de la farándula venezolana a la captura de Nicolás Maduro

El anuncio del presidente estadounidense Donald Trump sobre la captura de Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, generó una inmediata sacudida en el escenario internacional y, de manera paralela, un fuerte impacto emocional en el mundo del entretenimiento, especialmente entre artistas y figuras públicas de origen venezolano.

La información fue divulgada durante la madrugada de este sábado 3 de enero de 2026 mediante un mensaje publicado por Trump en la red Truth Social, donde aseguró que el mandatario venezolano fue capturado y trasladado fuera del país en una operación militar liderada por Estados Unidos. Horas más tarde, desde Mar-a-Lago, el exmandatario ofreció una rueda de prensa en la que amplió detalles del operativo y lanzó advertencias a los colaboradores del régimen.

Mientras los hechos se desarrollaban en el plano político y militar, las redes sociales se convirtieron en el principal escenario de expresión para artistas, influencers y personalidades públicas que, desde el extranjero, han seguido de cerca la crisis venezolana durante años.

Voces del entretenimiento venezolano

Uno de los primeros en pronunciarse fue el cantante Ricardo Montaner, quien publicó un mensaje cargado de tono espiritual y esperanza:

“Señor, cuida y bendice al pueblo venezolano, llévate a los malos y permite que la paz reine y que tu amor y misericordia guíe el futuro de todos los que te aman. Amén”.

SEÑOR, cuida y bendice al pueblo venezolano, llévate a los malos y permite que la paz reine y que tu amor y misericordia, guíe el futuro de todos los que te aman.

Amen amen #Venezuela #venezuelalibre — Ricardo Montaner (@montanertwiter) January 3, 2026

La reacción también llegó desde sus hijos, quienes compartieron su sorpresa y desvelo ante la noticia:

“No hemos pegado un ojo. Con el ron desde las 3. El momento que hemos estado esperando llegó. ¿Esto es real? Venezueelaaaaaa”.

El también cantante Carlos Baute utilizó su cuenta de X para enviar un mensaje reflexivo sobre el momento que atraviesa el país:

“Todos los cambios profundos duelen. Sabemos que vienen días difíciles, pero después de la tormenta siempre llega la calma […] Dios no abandona a la gente buena, y Venezuela es un país de gente buena. Mis redes están a disposición para informar y ayudar en lo que haga falta. Venezuela ya empezó su camino hacia la libertad. Les amo”.

Todos los cambios profundos duelen. Sabemos que vienen días difíciles, pero después de la tormenta siempre llega la calma.

A todos los que están adentro —familia, amigos, nuestra gente— estamos rezando por ustedes y acompañándolos a la distancia en todo lo que sea posible.

Dios… pic.twitter.com/4D0OvH5mRJ — Carlos Baute (@carlosbaute) January 3, 2026

Esto le podría interesar: Will Smith se pronuncia tras conocerse la demanda por presunto acoso sexual y «explotación»

Celebraciones y mensajes de fe

La ex Miss Universo Alicia Machado compartió un video bailando en su cuenta de Instagram, acompañado del mensaje:

“Viva Venezuela, mi patria querida! El gran principio del fin! Dios con nosotros, quién en contra”.

La influencer Lele Pons también reaccionó desde sus redes, donde publicó varios videos relacionados con la captura, sin ocultar su alegría por lo ocurrido.

Otras figuras del espectáculo venezolano optaron por mensajes simbólicos y emotivos. El cantante Danny Ocean publicó la bandera de Venezuela en sus historias, mientras que la presentadora Carolina Sandoval compartió un video visiblemente conmovida:

“Bravo pueblo que el yugo lanzó… júrame que esta vaina no es mentira, arriba Venezuela libre. Esto es verdad, esto está pasando, ay Dios mío, ay Dios mío”.

El influencer La Divaza publicó varios videos desde tempranas horas de la mañana, expresando su incredulidad y emoción tras conocer la noticia:

“Ay, marica, ¡cayó Maduro! Mamagüevos. Aquí la gente se va a despertar. Son las seis de la mañana. ¡Ay, marica, estoy feliz! Yo salí a correr. Cayó Maduro, marica, cayó Maduro. Dios mío, no puede ser. Donald Trump publicó que cayó Maduro. Ay, chama, a mí me va a dar una vaina”.

Un anuncio que sacudió al país

Mientras las redes sociales se inundaban de reacciones, en Venezuela se vivían horas de tensión. Según reportes difundidos durante la madrugada, Caracas registró explosiones, sobrevuelos militares y cortes de energía en distintos puntos de la ciudad.

La reacción del mundo del espectáculo venezolano evidenció el profundo impacto emocional que este hecho tuvo en quienes, desde el exterior, han seguido de cerca la crisis política del país y han mantenido una postura crítica frente al chavismo.