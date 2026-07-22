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Resumen: Capturan en Medellín a un ciudadano panameño requerido por Interpol por presunto tráfico internacional de drogas y solicitado en extradición.

Policía captura en Laureles a ciudadano panameño con circular roja de Interpol

Un ciudadano panameño requerido mediante Interpol fue capturado en el barrio Laureles durante un operativo adelantado por la Policía Nacional, en coordinación con autoridades de Panamá y Estados Unidos.

El procedimiento permitió detener a un hombre señalado de integrar una organización criminal dedicada al tráfico internacional de estupefacientes.

El capturado fue identificado como Ismael Abdiel, quien era solicitado por la justicia panameña mediante una notificación roja por los delitos de seguridad colectiva, reunión y conspiración, además de tráfico de drogas.

De acuerdo con la información recopilada por los organismos de investigación de ambos países, el extranjero sería uno de los presuntos líderes de una estructura transnacional que utilizaba contenedores de carga para enviar sustancias ilícitas al exterior.

Las investigaciones indican que la organización habría concentrado parte de sus operaciones en el Puerto de Balboa, una de las principales terminales marítimas de Panamá.

Las autoridades sostienen que esta red contaba con una importante capacidad logística y, presuntamente, había logrado infiltrarse en instalaciones portuarias estratégicas, lo que le permitía mover cargamentos de droga a través de rutas internacionales.

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Tras la captura, el ciudadano panameño quedó a disposición de la Dirección de Asuntos Internacionales de la Fiscalía General de la Nación, entidad que adelantará el proceso correspondiente para atender la solicitud de extradición presentada por las autoridades panameñas.

La Policía Nacional informó que el resultado fue posible gracias al trabajo conjunto entre la DIJIN–Oficina Central Nacional Interpol Colombia, la Oficina Central Nacional Interpol Panamá, la agencia Homeland Security Investigations (HSI) de Estados Unidos y el Centro Automático de Despacho de la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá, como parte de la cooperación internacional para combatir el narcotráfico y las redes criminales transnacionales.

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