Resumen: El Gobierno declaró el desastre nacional ante la amenaza de un fuerte fenómeno de El Niño. La medida busca acelerar acciones de prevención y destinar millonarios recursos para enfrentar la sequía y los incendios forestales.

Gobierno declara desastre nacional ante amenaza de un fuerte fenómeno de El Niño

El Gobierno Nacional anunció la declaratoria de desastre nacional como medida preventiva para enfrentar los posibles efectos del fenómeno de El Niño, cuya intensidad podría ser una de las más fuertes registradas en las últimas décadas, según las proyecciones del Ideam.

La decisión fue adoptada durante una sesión extraordinaria del Consejo Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres, aunque el decreto que oficializa la medida aún está pendiente de publicación.

De acuerdo con el presidente Petro, la declaratoria permitirá actuar de manera anticipada frente a las emergencias que podrían presentarse por la temporada seca, especialmente incendios forestales, desabastecimiento de agua y afectaciones en la generación de energía.

Como una de las primeras acciones, el mandatario anunció el traslado de cuatro billones de pesos del presupuesto nacional a la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), recursos que serán destinados a fortalecer las labores de prevención, preparación y respuesta.

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El director de la entidad, Javier Pava Sánchez, señaló que este tipo de decisiones buscan atender no solo las emergencias ya ocurridas, sino también los riesgos inminentes.

Durante el consejo también se ordenó acelerar la implementación del programa Colombia Solar, enfocado en la instalación de paneles solares en viviendas, y avanzar en la importación de gas para garantizar el abastecimiento energético durante los meses de mayor impacto de la sequía.

El Ideam informó recientemente que existe un 81% de probabilidad de que el fenómeno de El Niño alcance una intensidad muy fuerte y se prolongue hasta 2027.

Ante este panorama, el Gobierno también anunció medidas para garantizar el suministro de agua potable mediante tanques de almacenamiento, carrotanques y plantas desalinizadoras, así como apoyos para el sector agropecuario con subsidios, créditos especiales y recursos destinados a la compra de fertilizantes.

Las autoridades insistieron en que la prevención será determinante para reducir los efectos de la sequía sobre el acceso al agua, la producción de alimentos y el sistema energético del país.

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