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Resumen: Abelardo De La Espriella expresó su solidaridad tras el sismo en Panamá y ofreció la ayuda de Colombia. El terremoto activó una alerta de tsunami.

‘¡Panamá no está sola!’: el mensaje de De la Espriella tras el fuerte terremoto en el país vecino

El presidente Abelardo de la Espriella envió un mensaje de solidaridad al Gobierno panameños tras el fuerte sismo en Panamá registrado este viernes 9 de octubre, que alcanzó una magnitud de 8,0 según los reportes.

En una publicación en X, el mandatario aseguró que Colombia acompaña a la nación vecina en este momento difícil. También ofreció toda la disposición del país para brindar la asistencia que se requiera.

De la Espriella resaltó que ambos países comparten historia, hermandad y lazos de amistad que, según dijo, se fortalecen en las situaciones adversas.

«¡Panamá no está sola!», escribió, antes de enviar un abrazo fraterno a todo el pueblo panameño.

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El sismo en Panamá se percibió en varias zonas de Centroamérica y, según los registros, es el de mayor magnitud en la historia reciente de ese país. De acuerdo con estimaciones iniciales del Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS), se originó a 33 kilómetros de profundidad, y las proyecciones técnicas anticipan afectaciones considerables en el occidente panameño.

Como medida preventiva, las instituciones de monitoreo emitieron un aviso por la posibilidad de un tsunami en las costas de Panamá y Costa Rica. También se reportaron fallas telefónicas en el país centroamericano.

Por ahora, se esperan los balances oficiales de las autoridades panameñas sobre los daños que haya dejado el sismo en Panamá.

Expreso toda mi solidaridad y afecto al hermano pueblo de Panamá y a su Gobierno ante los difíciles momentos que atraviesan a causa del fuerte sismo. Colombia acompaña a la nación panameña en esta adversidad. Nos unen la historia, la hermandad y unos lazos de amistad que se fortalecen especialmente en los momentos difíciles. ¡Panamá no está sola! Cuenten con el respaldo de Colombia y con toda nuestra disposición para brindar la asistencia que sea necesaria. Un abrazo fraterno a todo el pueblo panameño.

@JoseRaulMulino ¡Firme por la Patria! ¡Viva Cristo Rey! (A.D.L.E.) 🇨🇴🐅 — Abelardo De La Espriella (@ABDELAESPRIELLA) October 9, 2026

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