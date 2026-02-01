Paloma Valencia y Uribe visitaron ‘El Hueco’: seguridad y menos impuestos, sus promesas desde Medellín

Resumen: Paloma Valencia, junto al expresidente Álvaro Uribe, recorrió El Hueco en Medellín, donde presentó sus propuestas de campaña enfocadas en seguridad, apoyo al comercio popular y reducción de impuestos para pequeños y medianos comerciantes. También criticó la gestión del sistema de salud y aseguró que, de llegar a la Presidencia, priorizará el control del territorio y la protección de ciudadanos y comerciantes.

La candidata presidencial Paloma Valencia, acompañada del expresidente Álvaro Uribe, recorrió este sábado el sector de El Hueco, en el centro de Medellín, como parte de su gira nacional. Durante la visita, decenas de comerciantes, trabajadores y ciudadanos se acercaron a escuchar sus propuestas, centradas en la seguridad, el orden y la reactivación económica.

El Hueco es uno de los sectores comerciales más tradicionales de Medellín y de gran relevancia para la economía local. Sus calles están llenas de pequeños centros comerciales y ventas ambulantes, donde miles de familias generan su sustento diario. Este punto de la ciudad es conocido por su intenso movimiento comercial y por ser un espacio clave para el comercio popular, tanto a nivel local como nacional.

Durante su intervención, Valencia resaltó la importancia de fortalecer este tipo de comercio como motor de empleo y desarrollo económico. Entre las medidas que propuso se encuentran la reducción de impuestos para pequeños y medianos comerciantes, el acceso a créditos y un mayor respaldo en materia de seguridad en zonas comerciales, buscando proteger tanto a los trabajadores como a los clientes.

Esto le podría interesar: ¡Tragedia en La Honda! Discusión de pareja terminó en feminicidio; el agresor se entregó tras el crimen

La candidata también se refirió a la situación del sistema de salud y criticó la gestión de la nueva EPS, señalando que los recursos del sistema han sido mal utilizados. “Y la plata se la estaba robando, no lo digo yo, lo dice Petro: Laura Sarabia y sus hermanos”, afirmó, en referencia a lo que considera irregularidades administrativas.

Sigue al canal de WhatsApp de Medellín Ciudad

En materia de seguridad, Valencia aseguró que su gobierno cambiará la política vigente. “El 7 de agosto, cuando llegue a la Presidencia, se acaba la paz total y empieza la seguridad total”, manifestó, subrayando que su administración garantizará control del territorio, apoyo a la Fuerza Pública y protección para comerciantes, ciudadanos y trabajadores.

El recorrido incluyó un contacto directo con comerciantes locales, quienes le expusieron las dificultades que enfrentan en su labor diaria. La candidata aprovechó para reafirmar su compromiso con el comercio popular y la creación de políticas que, según ella, podrían favorecer el crecimiento económico de estas zonas y garantizar mayor seguridad.

La visita a El Hueco refuerza la apuesta de Valencia y Uribe por los sectores comerciales tradicionales del país, considerados estratégicos para la economía local y nacional, al tiempo que consolidan su mensaje de orden y seguridad como ejes centrales de su campaña presidencial.