Menú Últimas noticias
Pico y Placa Medellín Miércoles: 1 - 8 1 - 8
Pico y Placa Medellín Miércoles: 1 - 8 1 - 8
  • Medellín
  • Bogotá
  • Cali
  • Antioquia
  • Colombia
  • Política
  • Deporte
  • Economía
  • Entretenimiento
  • Nacional
  • DIM
  • Más
    • Minuto30 App

    ¡Instala nuestra App Web!

    Agrega Minuto30 a tu pantalla de inicio para acceder más rápido a las noticias.

    Video

    Paloma Valencia propone crear la «economía de la baja altura» para garantizarle seguridad al país

    Para Paloma Valencia, los drones deben estar presentes en el país y así avanzar en tecnología que proteja a los ciudadanos.

    Publicado por: Julian Medina

    Paloma Valencia propone crear la «economía de la baja altura» para garantizarle seguridad al país

    Resumen: La precandidata presidencial Paloma Valencia propuso la “Economía de la Baja Altura” como eje de su gobierno, una política que busca integrar la innovación aérea y el uso de drones para fortalecer la seguridad de la fuerza pública y la ciudadanía en general.

    Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

    La precandidata presidencial Paloma Valencia ha revelado un componente central de su plan de gobierno, proponiendo la creación de la “Economía de la Baja Altura” como una necesidad urgente para Colombia. La iniciativa, presentada a través de un video teaser en sus redes sociales, busca integrar la innovación aérea y la tecnología de drones como pilares para fortalecer tanto la economía como la seguridad nacional.

    En el video, la precandidata muestra su interés personal en el tema al afirmar: «Aprendí a manejar drones y sé que una de las políticas económicas clave de mi gobierno será la economía de la baja altura».

    Le puede interesar: ¡Urgente! Una persona murió al caer de un edificio en El Poblado, investigan las causas

    Según Valencia, esta política es vital para modernizar el país, señalando la necesidad de «meterse en la economía de la baja altura» para aprovechar el potencial de la tecnología aérea. La propuesta no solo tiene un enfoque económico, sino también uno crucial en la seguridad: busca «fortalecer la seguridad de nuestras fuerzas públicas y la ciudadanía en general» mediante el uso de drones.

    La visión de Paloma Valencia se centra en la innovación aérea para el control territorial, la vigilancia, la agricultura de precisión y la logística, posicionando a Colombia en el desarrollo de tecnologías de vanguardia.


    Logo Google noticiasReciba noticias de Minuto30 Colombia desde Google News
    Anuncio

    El alcalde Federico Gutiérrez hace anuncios sobre las fotomultas en la ciudad

    Comentarios

    Valoramos la moderación y el respeto en nuestras conversaciones. Gracias por contribuir a un espacio positivo.