Paloma Valencia propone crear la «economía de la baja altura» para garantizarle seguridad al país

Resumen: La precandidata presidencial Paloma Valencia propuso la “Economía de la Baja Altura” como eje de su gobierno, una política que busca integrar la innovación aérea y el uso de drones para fortalecer la seguridad de la fuerza pública y la ciudadanía en general.

La precandidata presidencial Paloma Valencia ha revelado un componente central de su plan de gobierno, proponiendo la creación de la “Economía de la Baja Altura” como una necesidad urgente para Colombia. La iniciativa, presentada a través de un video teaser en sus redes sociales, busca integrar la innovación aérea y la tecnología de drones como pilares para fortalecer tanto la economía como la seguridad nacional.

En el video, la precandidata muestra su interés personal en el tema al afirmar: «Aprendí a manejar drones y sé que una de las políticas económicas clave de mi gobierno será la economía de la baja altura».

Le puede interesar: ¡Urgente! Una persona murió al caer de un edificio en El Poblado, investigan las causas

Según Valencia, esta política es vital para modernizar el país, señalando la necesidad de «meterse en la economía de la baja altura» para aprovechar el potencial de la tecnología aérea. La propuesta no solo tiene un enfoque económico, sino también uno crucial en la seguridad: busca «fortalecer la seguridad de nuestras fuerzas públicas y la ciudadanía en general» mediante el uso de drones.

La visión de Paloma Valencia se centra en la innovación aérea para el control territorial, la vigilancia, la agricultura de precisión y la logística, posicionando a Colombia en el desarrollo de tecnologías de vanguardia.