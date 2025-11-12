Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

Resumen: Las autoridades competentes se encuentran en el lugar de los hechos llevando a cabo las diligencias de la inspección técnica a cadáver.

¡Urgente! Una persona murió al caer de un edificio en El Poblado, investigan las causas

Minuto30.com .- Una trágica fatalidad sacudió el mediodía de este miércoles 12 de noviembre en el exclusivo barrio de El Poblado, en Medellín. Una persona aún sin identificar murió tras caer de un edificio, generando una inmediata alerta en el sector.

El hecho se registró específicamente en la Carrera 40A con Calle 11B, un punto de alta afluencia en la comuna 14. Tras el impacto, las autoridades y organismos de emergencia acuden al lugar para atender la situación y acordonar la zona mientras se inician los procedimientos judiciales.

Actualmente, las autoridades competentes se encuentran en el lugar de los hechos llevando a cabo las diligencias de la inspección técnica a cadáver.

Sigue al canal de WhatsApp de Medellín Ciudad

La prioridad de la investigación es determinar las causas exactas de la caída y esclarecer qué pasó.

Aquí más Noticias de Medellín