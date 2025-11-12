¡Urgente! Una persona murió al caer de un edificio en El Poblado, investigan las causas

Menú Últimas noticias
Pico y Placa Medellín Miércoles: 1 - 8
    SoloDuque

    Minuto30.com .- Una trágica fatalidad sacudió el mediodía de este miércoles 12 de noviembre en el exclusivo barrio de El Poblado, en Medellín. Una persona aún sin identificar murió tras caer de un edificio, generando una inmediata alerta en el sector.

    El hecho se registró específicamente en la Carrera 40A con Calle 11B, un punto de alta afluencia en la comuna 14. Tras el impacto, las autoridades y organismos de emergencia acuden al lugar para atender la situación y acordonar la zona mientras se inician los procedimientos judiciales.

    Actualmente, las autoridades competentes se encuentran en el lugar de los hechos llevando a cabo las diligencias de la inspección técnica a cadáver.

    La prioridad de la investigación es determinar las causas exactas de la caída y esclarecer qué pasó.

