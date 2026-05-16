Paloma Valencia desató controversia tras tildar de “cobardes” a los candidatos que usan protección en campaña

Durante un evento de campaña realizado en el municipio de Socorro, en Santander, la senadora y aspirante presidencial del Centro Democrático, Paloma Valencia, volvió a intervenir en el escenario político nacional con un discurso centrado en seguridad, confrontación con grupos armados ilegales y el rol de los candidatos en medio del actual contexto electoral.

Desde una plaza pública, la candidata dirigió su intervención a estructuras como el ELN, las disidencias de las Farc y el Clan del Golfo, a las que señaló como actores que, según su visión, enfrentarían una respuesta más contundente en caso de llegar a la Presidencia.

Mensaje directo a los grupos armados

En medio de su intervención, Valencia lanzó una advertencia dirigida a estos actores ilegales:

“El ELN, el denominado Ejército Gaitanista y las Farc van a conocer lo que es la mano dura de la mujer colombiana”.

El mensaje se enmarcó en su discurso de seguridad, uno de los ejes principales de su campaña, en un contexto donde el orden público y la presencia de estructuras armadas siguen siendo temas de alta sensibilidad en varias regiones del país.

Debate por el uso de protección en campaña

El momento más comentado de la jornada llegó cuando la candidata se refirió a las medidas de seguridad utilizadas por algunos aspirantes en actos públicos. Allí afirmó:

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“Conmigo, que vayan buscando escondedero, porque yo no necesito chaleco antibalas ni esa urna de cristal que usan los cobardes. Aquí estamos, de frente y sin miedo”.

El ELN, las FARC y el Clan del Golfo van a conocer la firmeza de la mujer colombiana. Que vayan buscando escondedero, porque yo no necesito chaleco antibalas ni urnas de cristal como las que usan los cobardes. Aquí estoy: de frente, con carácter y sin miedo. pic.twitter.com/57xOn7Gvhq — Paloma Valencia L (@PalomaValenciaL) May 16, 2026

Sus declaraciones abrieron discusión en el entorno político sobre la forma en que los candidatos enfrentan los riesgos durante la campaña, especialmente en un escenario marcado por amenazas contra figuras públicas y antecedentes de violencia política.

Las reacciones no tardaron en aparecer. Desde distintos sectores se cuestionó el tono del mensaje y su interpretación en el contexto actual de seguridad. El senador Alejandro Bermeo señaló:

“De la misma manera y con este discurso, como lo confirmó Miguel Uribe Londoño, empujaron innecesariamente a Miguel Uribe a las calles, lo que dio lugar a ese desenlace fatal”.

El debate también se conecta con hechos que aún pesan en el ambiente electoral, como el asesinato del precandidato presidencial y senador de su colectividad, Miguel Uribe Turbay, ocurrido durante un acto de campaña en Bogotá, un episodio que sigue siendo referencia en las discusiones sobre seguridad de los aspirantes.

El episodio vuelve a poner sobre la mesa el debate sobre los límites del discurso político en medio de un contexto electoral atravsado por riesgos de seguridad, tensiones regionales y la persistencia de estructuras armadas ilegales.