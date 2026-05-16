Resumen: Rogers Mauricio Devia Escobar, exalcalde de Cubarral (Meta) y coordinador regional de la campaña presidencial de Abelardo de la Espriella, fue asesinado junto a un acompañante por sicarios en motocicleta mientras transportaba material logístico y publicitario hacia su municipio. Este doble homicidio, que enciende las alarmas sobre la seguridad de los líderes políticos de cara a las elecciones de 2026, fue condenado enérgicamente por la gerencia de la campaña y por la gobernadora del Meta, Rafaela Cortés, quien anunció una recompensa de hasta 50 millones de pesos por información que permita capturar a los responsables, mientras las autoridades adelantan las investigaciones para esclarecer si los móviles del crimen son políticos o de orden público.

Asesinan a exalcalde de Cubarral y coordinador de la campaña de Abelardo de la Espriella en el Meta

En un grave hecho de violencia que estremece el panorama político de cara a las elecciones presidenciales de 2026, fue asesinado Rogers Mauricio Devia Escobar, exalcalde de Cubarral (Meta) y actual coordinador regional de la campaña del candidato Abelardo de la Espriella. El ataque ha generado conmoción y un llamado urgente por garantías de seguridad para los líderes políticos en las regiones.

Los hechos

El trágico suceso ocurrió cuando Devia Escobar fue interceptado por hombres armados que se movilizaban en motocicleta, quienes abrieron fuego en repetidas ocasiones. De acuerdo con los primeros reportes, el exmandatario local regresaba a su municipio tras haber viajado a Villavicencio para recoger material publicitario y logístico de la campaña política. En el atentado también perdió la vida otra persona que lo acompañaba, quien falleció posteriormente debido a la gravedad de las heridas.

La noticia fue confirmada con profunda indignación por Jaime Andrés Beltrán, gerente nacional de regiones de la campaña de Abelardo de la Espriella, a través de su cuenta de X. «Debo confirmar, con mucho dolor y preocupación, que hace pocos minutos fue asesinado nuestro coordinador en Cubarral, Meta. Roger era un entusiasta, comprometido y trabajador incansable por esta causa», lamentó Beltrán, expresando sus condolencias a la familia.

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Reacciones y recompensa

La gobernadora del Meta, Rafaela Cortés, rechazó tajantemente el asesinato y anunció acciones para dar con el paradero de los sicarios. «Desde la Gobernación del Meta ofrecemos una recompensa de hasta 50 millones de pesos por información que permita capturar a los responsables de este despreciable acto de violencia», aseguró la mandataria, reiterando que mantienen coordinación permanente con la Fuerza Pública y autoridades locales.

Este doble homicidio ha encendido las alarmas en distintos sectores políticos de Colombia, quienes reabrieron el debate y han solicitado al Gobierno Nacional mayores garantías de protección para los dirigentes que participan activamente en las campañas electorales, en especial en zonas afectadas por el conflicto y la presencia de grupos armados ilegales.

Investigación en curso

Actualmente, las autoridades, en conjunto con la Policía y el Ejército Nacional, adelantan las investigaciones para esclarecer los móviles del crimen. El objetivo de las indagaciones es determinar si el homicidio está estrictamente relacionado con su reciente y activa participación política, si responde a retaliaciones por temas personales, o si es producto de las dinámicas de orden público en el departamento del Meta.