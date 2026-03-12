Menú Últimas noticias
    Cayó ‘Sebas’, presunto cabecilla de ‘Los Pumas’, banda dedicada al robo de carros en Bogotá

    Autoridades capturaron a alias “Sebas”, incluido en el cartel de los más buscados por robo de carros en Bogotá.

    Publicado por: Melissa Noreña

    Foto de Policía Nacional.
    Resumen: Capturan en Bogotá a alias ‘Sebas’, señalado cabecilla de la banda “Los Pumas”, dedicada al robo de vehículos en varias localidades de la ciudad.

    Las autoridades capturaron a Sebastián, conocido con el alias de “Sebas”, señalado como uno de los principales responsables de una banda dedicada al robo de vehículos en Bogotá.

    De acuerdo con las investigaciones adelantadas por la Policía Nacional, el hombre sería el presunto cabecilla de la estructura criminal denominada “Los Pumas”, grupo que estaría vinculado a múltiples hurtos de automóviles en la capital.

    Las autoridades indicaron que la investigación se extendió por cerca de dos años y permitió establecer que alias “Sebas” estaría relacionado con al menos 11 robos de carros registrados en distintos sectores de la ciudad.

    Según los investigadores, el capturado tenía un papel clave dentro de la organización criminal, pues era quien coordinaba la logística de los delitos. Presuntamente se encargaba de movilizar a los demás integrantes en un taxi y de transportar las armas de fuego utilizadas para intimidar a las víctimas.

    El grupo delinquía principalmente en varias localidades de Bogotá, entre ellas Puente Aranda, Kennedy, Fontibón, San Cristóbal, Engativá, Usaquén y Suba.

    Una de las modalidades más utilizadas por los delincuentes consistía en solicitar servicios de transporte a través de aplicaciones móviles y, durante el trayecto, amenazar a los conductores con armas para despojarlos de los vehículos y luego abandonarlos.

    Las autoridades también establecieron que, en algunos casos, los delincuentes aprovechaban cuando los propietarios estacionaban sus carros frente a sus viviendas para abordarlos con violencia y cometer el hurto.

    Después de los robos, los automóviles eran trasladados a garajes de viviendas vinculadas con la banda o a parqueaderos de centros comerciales, donde posteriormente eran desmantelados o vendidos a menor precio mediante redes sociales, utilizando placas y documentos falsificados.

    El capturado fue puesto a disposición de la Fiscalía General de la Nación, y un juez de la República le impuso medida de aseguramiento en centro carcelario.

    Alias “Sebas” deberá responder por los delitos de concierto para delinquir y hurto calificado y agravado. Según las autoridades, el hombre también registra antecedentes por hurto y falsedad en documento público.

