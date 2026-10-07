Resumen: El ministro Rodrigo Lara denunció ante Fiscalía, Procuraduría y Contraloría presuntas irregularidades en contratos de Bomberos por $62.000 millones del gobierno Petro.

¡Pagaron millones y los equipos siguen en bodega! Denuncian contratos ‘a dedo’ en Bomberos durante el gobierno Petro

El Ministerio del Interior llevó ante la justicia y los organismos de control presuntas irregularidades en contratos de Bomberos firmados durante el gobierno de Gustavo Petro.

El ministro Rodrigo Lara informó que radicó denuncias ante la Fiscalía, la Procuraduría y la Contraloría por contrataciones que, en total, sumarían $62.000 millones.

El anuncio sobre los contratos de Bomberos se conoció este miércoles 7 de octubre en un video difundido por la cuenta de Presidencia en X.

Según Lara, todo comenzó en febrero, cuando un frente frío inundó Córdoba, Antioquia, La Guajira, Sucre, Bolívar, Cesar, Magdalena y Chocó, con unas 250.000 personas afectadas. El gobierno de entonces declaró la emergencia por 30 días. Con ese argumento, la Dirección Nacional de Bomberos acudió a la urgencia manifiesta, figura que permite contratar sin licitación.

El ministro sostuvo que, de los $42.000 millones contratados bajo esa figura, apenas $313 millones se habrían destinado a las inundaciones. El resto, según su versión, se usó en trajes para incendios, equipos de respiración y elementos para materiales peligrosos. Aunque son insumos útiles para los bomberos, no tendrían relación con la emergencia invocada.

La auditoría forense del Ministerio revisó el contrato 076, firmado con la empresa M. Soluciones, de Barranquilla. Arrancó en $16.000 millones y, con una adición de $8.000 millones, llegó a $24.000 millones. Lara afirmó que se suscribió seis semanas después de declarada la urgencia, cuando la emergencia ya había terminado, y con 90 días de plazo para entregar los equipos.

Lea también: La primera dama responde a las críticas por su viaje a París: ‘¡Lo pagué con mi plata!’

También señaló inconsistencias: en una primera factura se cobraron 744 equipos, pero al almacén entraron 670. Además, aseguró que los pagos se dieron en plena Ley de Garantías.

El primero se ordenó en abril, y las dos facturas más grandes, por más de $15.000 millones, se emitieron el 22 de junio, un día después de la segunda vuelta presidencial.

Según el ministro, el 20 de junio de 2026 la entidad firmó un acta de recibo a satisfacción de cascos, trajes y equipos de respiración. Sin embargo, ese mismo día se dispuso que quedaran en la bodega del contratista. En septiembre se pidió su entrega y, hasta ahora, no han llegado.

Lara pidió a la Fiscalía, los organismos de control, el Consejo Nacional Electoral y la UIAF establecer a dónde fue a parar el dinero de estos contratos de Bomberos. La revisión se extiende a otros tres contratos firmados bajo la misma urgencia.

El Ministerio del Interior radicó denuncias ante la Fiscalía, la Procuraduría y la Contraloría tras detectar, mediante auditoría forense, presuntos actos de corrupción en contrataciones directas de la Dirección Nacional de Bomberos durante el gobierno anterior. Las irregularidades se ampararon en una urgencia manifiesta por emergencias invernales para suscribir contratos millonarios, como el pactado con MAC Soluciones por 24.000 millones de pesos, firmado en plena Ley de Garantías, con cobros superiores a los bienes recibidos, pagos poselectorales y elementos que permanecen en bodegas del contratista sin ser entregados. A la par de las revisiones sobre más de 62.000 millones de pesos en contratos similares, el Presidente de la República declaró la insubsistencia del Capitán Miranda, quien estuvo tres semanas al frente de la entidad, luego de conocerse audios sobre presuntas prácticas indebidas anteriores a esta administración para frenar investigaciones judiciales, hecho que motivó la pérdida de confianza institucional. — Presidencia Colombia 🇨🇴 (@infopresidencia) October 7, 2026

Más noticias de Colombia