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    ¡Paga por lo que hizo! Condena ejemplar por homicidio de estudiante en Medellín

    Condenaron al responsable de este homicidio y la razón del ataque tiene indignada a la ciudad.

    Publicado por: Melissa Noreña

    ¡Paga por lo que hizo! Condena ejemplar por homicidio de estudiante en Medellín
    Foto de archivo.
    ¡Paga por lo que hizo! Condena ejemplar por homicidio de estudiante en Medellín

    Resumen: Homicidio en Calasanz, Medellín: condenan a 16 años a Yelwin Pineda Muñoz por asesinar a estudiante de 23 años por intolerancia.

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    El homicidio de un estudiante universitario de 23 años en el occidente de Medellín terminó con una condena de 16 años y 8 meses de prisión contra Yelwin, de 21 años, luego de que un juez de conocimiento avalara el preacuerdo celebrado con la Fiscalía General de la Nación.

    El hombre fue hallado responsable del delito de homicidio agravado. Los hechos ocurrieron durante la madrugada del pasado 6 de abril del 2026, en plena vía pública del barrio Calasanz.

    De acuerdo con el ente acusador, Yelwin atacó con un cuchillo a la víctima en un arranque de intolerancia. El motivo habría sido que el joven agredido había bailado momentos antes con la expareja sentimental del hoy condenado. Tras la agresión, la víctima fue trasladada de urgencia a un hospital cercano, donde falleció debido a la gravedad de las lesiones.

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    Las labores de policía judicial establecieron que tanto el victimario como el joven fallecido habían llegado a la capital antioqueña procedentes de San Andrés Islas con el objetivo de adelantar sus estudios universitarios. El agresor fue capturado en flagrancia por la Policía Nacional y, durante las audiencias, aceptó su responsabilidad en el crimen.

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