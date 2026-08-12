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    ¿Su casa quedó con grietas? Bogotá ya recibió 360 solicitudes de revisión tras el terremoto

    ¿Notó grietas? En Bogotá ya van más de 14 mil predios revisados. Le contamos dónde reportar el daño por el terremoto.

    Publicado por: Melissa Noreña

    ¿Su casa quedó con grietas? Bogotá ya recibió 360 solicitudes de revisión tras el terremoto
    Foto: Idiger y redes sociales.
    ¿Su casa quedó con grietas? Bogotá ya recibió 360 solicitudes de revisión tras el terremoto

    Resumen: Terremoto de 7,4 en Chocó dejó daños en Bogotá. Idiger ya evaluó 14.067 viviendas y atiende 360 solicitudes por grietas en 5 localidades.

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    El terremoto de magnitud 7,4 registrado el 10 de agosto, con epicentro en San José del Palmar, dejó preocupación entre los residentes de la capital por la aparición de grietas y fisuras que podrían comprometer la seguridad de sus hogares.

    La Secretaría Distrital del Hábitat informó que actualmente atiende 464 quejas ciudadanas relacionadas con deficiencias en edificaciones. A su vez, el Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático, Idiger, indicó que con corte al 12 de agosto a las 12 p.m., ha recibido 360 solicitudes de visita técnica para verificar posibles daños.

    En total, han evaluado 14.067 unidades habitacionales, entre viviendas y oficinas. Las localidades con mayor número de requerimientos son Suba, Usaquén, Kennedy, Engativá y Fontibón.

    Alianza para atender daños por el terremoto

    El alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, aclaró que esa cifra no equivale al número de viviendas afectadas, pues muchas peticiones provienen de conjuntos residenciales.

    El mandatario aseguró que ya se ha atendido cerca del 80% de las notificaciones y que, tras las valoraciones, no se ha identificado ningún daño estructural que implique riesgo de colapso, aunque sí hay inmuebles con averías que serán revisados con las aseguradoras.

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    Para atender la emergencia, el Idiger, la Secretaría del Hábitat y la Cámara Colombiana de la Construcción, Camacol, establecieron una alianza. Según Edwin Chiriví, gerente de Camacol Bogotá, expertos del Idiger e ingenieros de la entidad evaluarán técnicamente si existe algún riesgo para las familias.

    Las personas que evidencien daños pueden comunicarse a la línea 123, donde está activo el programa de inspectores postsismo, o escribir al correo ventanilladecorrespondencia@habitatbogota.gov.co. Las autoridades pidieron enviar fotografías de las grietas para una valoración preliminar.

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