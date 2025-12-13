Menú Últimas noticias
    ¡’Paga diarios’ bajo la lupa! Autoridades intervienen hospedajes en Los Mártires y evalúan situación de 64 menores

    Las autoridades detectaron irregularidades que motivaron el cierre temporal de uno de los hospedajes.

    Publicado por: Sara Cespedes

    Foto: Alcaldía Local de Los Mártires
    ¡’Paga diarios’ bajo la lupa! Autoridades intervienen hospedajes en Los Mártires y evalúan situación de 64 menores

    Resumen: Autoridades realizaron un operativo en hospedajes tipo paga diario de la localidad de Los Mártires para verificar las condiciones en las que permanecían 64 menores de edad. Durante la intervención se inspeccionaron tres establecimientos, uno de los cuales fue suspendido por irregularidades, y una menor fue trasladada por el ICBF para el restablecimiento de sus derechos.

    Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

    Un operativo conjunto adelantado en la localidad de Los Mártires permitió verificar la situación de 64 niñas, niños y adolescentes que se encontraban en hospedajes tipo ‘paga diario’, como parte de las acciones preventivas para evitar vulneraciones de derechos en este sector de Bogotá.

    La jornada fue desarrollada de manera interinstitucional, con participación de autoridades locales, Policía y entidades de protección a la niñez.

    Durante el procedimiento, las autoridades inspeccionaron tres establecimientos y comprobaron las condiciones de alojamiento de los menores, así como la relación existente con los adultos que los acompañaban.

    En uno de los casos, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) dispuso el traslado de una menor para iniciar el proceso de restablecimiento de derechos, al no encontrarse bajo el cuidado de personas con parentesco o custodia legal.

    Como resultado de las irregularidades detectadas, uno de los establecimientos fue suspendido por incumplir la normativa vigente y representar un riesgo para la garantía de los derechos de los menores.

    Desde la Alcaldía Local de Los Mártires se indicó que estos controles continuarán realizándose de manera permanente en el territorio, con el objetivo de fortalecer la protección integral de la niñez y garantizar entornos seguros en los espacios de alojamiento.


