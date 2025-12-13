Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

¡’Paga diarios’ bajo la lupa! Autoridades intervienen hospedajes en Los Mártires y evalúan situación de 64 menores

Un operativo conjunto adelantado en la localidad de Los Mártires permitió verificar la situación de 64 niñas, niños y adolescentes que se encontraban en hospedajes tipo ‘paga diario’, como parte de las acciones preventivas para evitar vulneraciones de derechos en este sector de Bogotá.

La jornada fue desarrollada de manera interinstitucional, con participación de autoridades locales, Policía y entidades de protección a la niñez.

Durante el procedimiento, las autoridades inspeccionaron tres establecimientos y comprobaron las condiciones de alojamiento de los menores, así como la relación existente con los adultos que los acompañaban.

En uno de los casos, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) dispuso el traslado de una menor para iniciar el proceso de restablecimiento de derechos, al no encontrarse bajo el cuidado de personas con parentesco o custodia legal.

Como resultado de las irregularidades detectadas, uno de los establecimientos fue suspendido por incumplir la normativa vigente y representar un riesgo para la garantía de los derechos de los menores.

Desde la Alcaldía Local de Los Mártires se indicó que estos controles continuarán realizándose de manera permanente en el territorio, con el objetivo de fortalecer la protección integral de la niñez y garantizar entornos seguros en los espacios de alojamiento.