Lo sorprendieron entrando a un pagadiario con 35 kilos de marihuana en pleno centro de Bogotá

Un hombre de nacionalidad extranjera fue capturado en flagrancia por la Policía Metropolitana de Bogotá cuando presuntamente intentaba ingresar un cargamento de marihuana a un pagadiario ubicado en el sector de Las Cruces, en el centro de la capital del país.

Durante el procedimiento, las autoridades incautaron cerca de 35 kilos del estupefaciente, que estaban ocultos en bolsas de basura.

La captura se registró en medio de labores de patrullaje adelantadas por uniformados de la estación de Policía Santa Fe, quienes fueron alertados por la central de radio sobre la presencia de una persona con comportamiento sospechoso en la carrera quinta con calle segunda.

Al realizar la verificación, los policías encontraron varias bolsas que contenían una sustancia vegetal con características y olor similares a la marihuana.

Según información oficial, el detenido, un joven de aproximadamente 20 años, intentaba ingresar el cargamento al inmueble tipo pagadiario, desde donde, al parecer, sería distribuido en diferentes puntos del sector. Las autoridades indicaron que el capturado sería conocido en la zona por su presunta vinculación con el tráfico de estupefacientes.

El comandante de la estación de Policía de Santa Fe señaló que, tras las pruebas preliminares, se estableció que la incautación corresponde a cerca de 35.000 dosis de marihuana.

Este operativo hace parte de una estrategia integral contra el microtráfico, que en lo corrido del año ha permitido sacar de circulación más de ocho toneladas de marihuana en la ciudad.

Tras su captura, el hombre fue dejado a disposición de la Fiscalía General de la Nación, donde deberá responder por el delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes. Posteriormente, un juez de control de garantías le impuso medida de aseguramiento en centro carcelario.

Las autoridades reiteraron el llamado a la ciudadanía para denunciar cualquier actividad sospechosa relacionada con el expendio de drogas.

