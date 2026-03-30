Resumen: Tras escapar de las disidencias en Caquetá, una pareja busca desesperadamente a sus cinco hijos que fueron ocultados en la selva para evitar su reclutamiento. Autoridades adelantan misión para encontrarlos.

Padres escapan del secuestro de las disidencias y ahora buscan a sus cinco hijos desaparecidos en Caquetá

Una dramática situación se vive en el departamento del Caquetá, donde una pareja que logró escapar del secuestro de las disidencias de las Farc, lideradas por Alexander Díaz, ahora enfrenta la incertidumbre por el paradero de sus cinco hijos menores de edad.

Según confirmó el gobernador de Caquetá, Luis Francisco Ruiz, los padres permanecieron secuestrados durante 11 días y, tras su huida, llegaron a una base militar en el sector de Peñas Coloradas, a orillas del río Caguán. Sin embargo, los menores (con edades entre los 3 y 16 años) permanecen desaparecidos.

De acuerdo con la información oficial, antes de ser retenidos, los padres decidieron ocultar a sus hijos en la selva para evitar que fueran reclutados por el grupo armado. No obstante, tras su escape, no han logrado ubicar el lugar exacto donde los dejaron, lo que aumenta la preocupación por su estado.

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Las autoridades señalaron que los menores estarían en riesgo ante posibles represalias por parte de la estructura ilegal, que ha sido señalada de prácticas como el secuestro y el reclutamiento forzado de niños, niñas y adolescentes.

El mandatario regional indicó que este caso no sería aislado y denunció reiteradas violaciones a los compromisos en el marco de los diálogos con el Gobierno, señalando que estas estructuras continúan ejerciendo presión sobre la población civil.

Ante la gravedad de la situación, se adelanta una articulación entre la Defensoría del Pueblo, la Iglesia Católica y el Ejército Nacional de Colombia para coordinar una misión humanitaria que permita ubicar y rescatar a los menores.

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