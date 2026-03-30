Resumen: Fiscalía advierte infiltración en el Estado tras analizar computadores de alias Calarcá; Iván Mordisco estaría herido.

Fiscalía revela posible infiltración en el Estado tras análisis de computadores de alias ‘Calarcá’

Nuevos hallazgos en las investigaciones contra las disidencias de las Farc encendieron las alertas en las instituciones del Estado, luego de que la Fiscalía General de la Nación analizara información contenida en los computadores de alias ‘Calarcá’.

Según la fiscal general, el material evidencia una presunta infiltración en entidades estatales que habría permitido a estas estructuras armadas anticiparse a operativos en su contra.

De acuerdo con las pesquisas, los grupos ilegales tendrían acceso a información sensible proveniente de la Fuerza Pública, organismos de inteligencia y dependencias judiciales.

Estas filtraciones habrían facilitado conocer con antelación detalles sobre operaciones militares, órdenes de captura y movimientos internos de las autoridades, lo que les permitió evadir acciones en su contra.

Entre las entidades que estarían comprometidas figuran el Ejército y la Dirección Nacional de Inteligencia, lo que, según la Fiscalía, representa un nivel de penetración considerado grave.

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En este contexto, también avanzan investigaciones contra funcionarios que presuntamente habrían facilitado el acceso a esta información, con especial atención en dos personas, una de ellas vinculada a la DNI.

De manera paralela, las autoridades confirmaron que Néstor Gregorio Vera, más conocido por su alias Iván Mordisco, no murió en el reciente bombardeo contra su estructura, como se había especulado inicialmente. No obstante, informes preliminares indican que el jefe disidente habría resultado herido.

Tras la operación militar, en la que fueron recuperados seis cuerpos (cuatro de ellos ya identificados) tropas del Ejército Nacional de Colombia mantienen un despliegue en la zona para ubicar al cabecilla.

Las autoridades consideran que este operativo representa uno de los golpes más significativos contra las disidencias en los últimos meses, mientras avanzan las investigaciones sobre la posible infiltración en el Estado.

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