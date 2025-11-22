Resumen: El padre de Miguel Ayala pidió al presidente Gustavo Petro intervenir de manera urgente para lograr la liberación de su hijo, secuestrado por la estructura Jaime Martínez en Cauca. Autoridades adelantan operativos especializados.

Padre de Miguel Ayala pide a Petro intervenir para lograr la liberación de su hijo secuestrado en el Cauca

El secuestro de Miguel Ayala, hijo del reconocido artista de música popular Giovanny Ayala, continúa generando preocupación nacional, luego de que el propio cantante le pidiera públicamente al presidente Gustavo Petro intervenir para lograr la liberación del joven.

El artista aseguró que su familia está “destrozada” y que necesita el apoyo urgente del Gobierno.

Miguel Ayala, de 21 años, fue secuestrado el pasado 18 de noviembre en la vía Panamericana, a la altura de la vereda El Túnel, zona rural del Cauca. El joven viajaba hacia Palmira para tomar un vuelo a Bogotá tras presentarse en Popayán. Su mánager, Nicolás Pantoja, también fue plagiado.

Las primeras indagaciones apuntan a que los dos jóvenes habrían sido retenidos por hombres de la estructura Jaime Martínez, una de las disidencias con mayor presencia en el suroccidente del país. El vehículo en el que se movilizaban fue interceptado por dos motocicletas y un automóvil, para luego ser desviado hacia una zona rural identificada como Las Tres Margaritas.

En un video difundido este sábado 22 de noviembre, el padre del cantante hizo un llamado angustioso: “Le pido al señor presidente que desplace a todo su equipo del Gaula, Policía y Sijín. Por favor, necesito el pronto regreso de mi hijo”. El artista aseguró que Miguel y Nicolás solo buscaban llevar su música a los municipios más golpeados por la violencia.

Por su parte, las autoridades confirmaron que el caso ya está en manos de unidades especializadas y que se trabaja bajo protocolos de secuestro. El comandante de la Policía Metropolitana de Cali, coronel Henry Yesid Bello Cubides, explicó que la retención ocurrió cuando los jóvenes se movilizaban en un vehículo de plataforma y fueron sorprendidos por sujetos armados en zona rural.

Miguel Ayala, quien ha seguido los pasos musicales de su padre, participó en distintos formatos televisivos y suma millones de reproducciones en plataformas digitales. La incertidumbre por su paradero mantiene en alerta a familiares, seguidores y al sector artístico.



