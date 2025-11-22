Resumen: Hallan cuerpo femenino en Tubacuy en medio de la búsqueda de los miembros de la familia arrastrada por una creciente súbita en Silvania. Autoridades continúan las labores pese a las lluvias.

Encuentran cuerpo femenino que podría pertenecer a víctima de la creciente súbita en Silvania

Un cuerpo hallado con características femeninas fue hallado el pasado viernes 21 de noviembre, en zona rural de Tubacuy, Cundinamarca.

El hallazgo se produjo en la vereda La Vega, finca El Totumo, según confirmó el gobernador Jorge Emilio Rey, quien indicó que la recuperación tuvo lugar mientras continúan las labores de búsqueda de los integrantes de la familia Villota Escandón, desaparecidos tras la tragedia ocurrida el pasado lunes 17 de noviembre, cuando una creciente súbita sorprendió su vehículo en la vía entre Silvania y Tibacuy.

El cuerpo hallado apareció en un sector ribereño del río Panches. Según el mandatario, la extracción del cadáver se realizó alrededor de las 4:30 p.m. y quedó bajo custodia del CTI para los procedimientos de inspección técnica y la plena identificación.

Hasta el momento, las autoridades no han confirmado si corresponde a alguna de las personas de la familia arrastrada por la fuerte creciente.

En el vehículo viajaban cinco miembros de la familia Villota Escandón: Segundo Miguel Villota, de 69 años; Ana Lucía Villota, de 45; Teresa Escandón, de 65; Sara Gabriela, de 25; y la menor Manuela Sofía, de 16.

Esta última fue encontrada sin vida el pasado 19 de noviembre en un tramo del río cercano al sector Las Granjas. La única sobreviviente fue Sara Gabriela, quien logró ser rescatada y atendida en el hospital municipal.

Las operaciones de búsqueda han sido coordinadas por el Puesto de Mando Unificado, con apoyo de Ponalsar, el Batallón de Atención y Prevención de Desastres No.80, unidades de Bomberos de Fusagasugá y Silvania, y el Ejército Nacional.

Las labores se han visto afectadas por las fuertes lluvias y el aumento del caudal, lo que ha obligado a suspender y reprogramar varios frentes de trabajo.

El departamento mantiene la alerta por afectaciones en viviendas, desbordamientos y daños materiales en sectores como La Esperanza y El Hato, donde incluso se había registrado un fallecido previo a la emergencia que arrasó al vehículo familiar.

