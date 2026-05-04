Resumen: Shakira recibió horas antes de su concierto en Brasil la noticia de que su padre, William Mebarak, había sido hospitalizado tras un episodio de salud que generó preocupación. Aunque se reportó su paso por cuidados intensivos, su evolución fue favorable y posteriormente pudo continuar su recuperación en casa. Pese al contexto, la artista siguió adelante con su presentación ante una multitud en Copacabana.

Padre de Shakira fue hospitalizado de urgencia: la artista recibió la noticia horas antes de su concierto en Brasil

La presentación de Shakira en la playa de Copacabana, en Brasil, quedará registrada como uno de los eventos más multitudinarios de su carrera. Sin embargo, detrás del despliegue artístico y la energía del público, la cantante enfrentaba una situación familiar delicada que coincidió con las horas previas a su salida al escenario.

Su padre, William Mebarak, de 94 años, presentó un episodio de salud que obligó a su traslado a un centro médico en Barranquilla.

Aunque inicialmente circularon versiones alarmantes sobre su estado, información conocida posteriormente indica que fue atendido, sometido a exámenes y permaneció bajo observación por algunas horas antes de recibir el alta médica para continuar su recuperación en casa.

Un episodio de salud en medio del concierto más multitudinario

En paralelo, reportes de medios locales señalaron que el episodio habría correspondido a una isquemia, lo que implicó su ingreso a una unidad de cuidados intensivos durante cerca de un día.

Tras este periodo, su evolución permitió trasladarlo a una habitación y posteriormente regresar a su hogar, lo que redujo la preocupación inicial en su entorno cercano.

La noticia llegó a la artista en un momento clave: mientras ultimaba detalles para el concierto en Brasil. Esta situación personal habría incidido en la logística del espectáculo, generando un retraso en el inicio.

Aun así, la barranquillera decidió cumplir con su compromiso y subió al escenario ante más de dos millones de asistentes, sosteniendo el desarrollo del evento pese a la tensión emocional.

Un historial médico que mantiene la atención familiar

Esta situación no es ajena para la familia, ya que la salud de Mebarak ha requerido atención constante en los últimos años. Entre sus antecedentes destaca, en primer lugar, la caída sufrida en 2022 que le provocó graves lesiones en la cabeza.

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Posteriormente, en 2023, fue intervenido quirúrgicamente debido a un cuadro de hidrocefalia y, más recientemente, en 2024, enfrentó complicaciones por una neumonía. Cada uno de estos episodios ha demandado procesos de recuperación intensos y un acompañamiento familiar cercano.

Sobre este proceso, la propia artista se pronunció en entrevista con la revista ¡HOLA!: “Lo que él ha aguantado y superado físicamente en el último año y medio, a su edad, no tiene explicación alguna. Ha soportado seis operaciones, dos covid, dos caídas, un sangrado cerebral, afectación neurológica, una neumonía, y sigue con su sonrisa iluminando la vida de las personas que lo amamos”.

Pese a la recurrencia de complicaciones médicas, su familia ha mantenido una postura prudente frente a la divulgación de detalles, priorizando su bienestar y manejo privado de la situación.

En esta ocasión, aunque la alerta generó inquietud tanto en medios como entre seguidores, el hecho de que haya podido continuar su recuperación en casa marca un parte de tranquilidad dentro del panorama.

Mientras tanto, la presentación en Copacabana se consolidó como un hito en la trayectoria de Shakira, no solo por la magnitud del público, sino también por el contexto personal en el que tuvo lugar.

La artista logró sostener su conexión con los asistentes en una noche que combinó celebración musical con una carga emocional significativa fuera del escenario.