Menú Últimas noticias
Pico y Placa Medellín Sabado:
Pico y Placa Medellín Sabado:
  • Medellín
  • Bogotá
  • Cali
  • Antioquia
  • Colombia
  • Política
  • Deporte
  • Economía
  • Entretenimiento
  • Nacional
  • DIM
  • Más
    • Minuto30 App

    ¡Instala nuestra App Web!

    Agrega Minuto30 a tu pantalla de inicio para acceder más rápido a las noticias.

    Fotos y Videos

    Shakira en Río: un fenómeno multitudinario que trasciende fronteras y en video quedó

    La fiebre por ver a la artista en el país carioca ha sido absoluta

    Publicado por: SoloDuque

    shakira en rio
    Foto tomada de X @anibal_83ok
    Shakira en Río: un fenómeno multitudinario que trasciende fronteras y en video quedó

    Resumen: Con este hito en Río de Janeiro, Shakira reafirma su estatus de leyenda, demostrando un poder de convocatoria inigualable y dejando claro que su conexión con el público latinoamericano sigue más viva y fuerte que nunca.

    Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

    Minuto30.com .- La superestrella colombiana Shakira ha vuelto a demostrar por qué es la indiscutible reina de la música latina. En un evento que ya se perfila como histórico, la emblemática playa de Copacabana se ha convertido en un auténtico mar de personas congregadas para presenciar el tan esperado concierto de la barranquillera.

    Un aforo que superó cualquier expectativa

    La fiebre por ver a la artista en el país carioca ha sido absoluta. Si bien desde el viernes 1 de mayo las autoridades y organizadores ya preveían una asistencia masiva al evento, lo vivido durante la jornada de este sábado ha desbordado cualquier expectativa o cálculo previo.

    Un mar de seguidores: Las imágenes y reportes desde el lugar describen a la multitud que se agolpa en la arena y los alrededores de Copacabana como incalculable.

    Colapso festivo: Calles aledañas, balcones y kilómetros de playa se encuentran totalmente abarrotados por fanáticos de todas las edades que esperan vibrar al ritmo de sus grandes éxitos.

    “Las mujeres ya no lloran”: Un fenómeno continental

    Este multitudinario recibimiento en Brasil es el reflejo del arrollador éxito que ha tenido su más reciente era musical y gira. “Las mujeres ya no lloran” ha trascendido de ser un simple álbum a convertirse en un verdadero fenómeno cultural y social en toda América Latina.

    Con este hito en Río de Janeiro, Shakira reafirma su estatus de leyenda, demostrando un poder de convocatoria inigualable y dejando claro que su conexión con el público latinoamericano sigue más viva y fuerte que nunca.

    Author Signature
    Sonia López

    publicista, mercadotecnóloga y community manager, mi pasión es entrelazar estrategias creativas con el poder de la comunicación para ayudar a las personas y contar sus valiosas historias.


    Logo Google noticiasReciba noticias de Minuto30 Colombia desde Google News
    Anuncio
    Minuto30 TV

    Fico Gutiérrez muestra imágenes inéditas de los que armaron desmanes en el Atanasio

    Comentarios

    Valoramos la moderación y el respeto en nuestras conversaciones. Gracias por contribuir a un espacio positivo.