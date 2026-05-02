Shakira en Río: un fenómeno multitudinario que trasciende fronteras y en video quedó

Resumen: Con este hito en Río de Janeiro, Shakira reafirma su estatus de leyenda, demostrando un poder de convocatoria inigualable y dejando claro que su conexión con el público latinoamericano sigue más viva y fuerte que nunca.

Minuto30.com .- La superestrella colombiana Shakira ha vuelto a demostrar por qué es la indiscutible reina de la música latina. En un evento que ya se perfila como histórico, la emblemática playa de Copacabana se ha convertido en un auténtico mar de personas congregadas para presenciar el tan esperado concierto de la barranquillera.

Esas imágenes son de hace rato argentino mk, acá una imagen actualizada, y recuerden que Shakira es la artista latinoamericana en general con la gira más taquillera en la historia.pic.twitter.com/aukqLc01J5 — Orquídeas 🇨🇴 (@p4sition) May 3, 2026

Un aforo que superó cualquier expectativa

La fiebre por ver a la artista en el país carioca ha sido absoluta. Si bien desde el viernes 1 de mayo las autoridades y organizadores ya preveían una asistencia masiva al evento, lo vivido durante la jornada de este sábado ha desbordado cualquier expectativa o cálculo previo.

Un mar de seguidores: Las imágenes y reportes desde el lugar describen a la multitud que se agolpa en la arena y los alrededores de Copacabana como incalculable.

Colapso festivo: Calles aledañas, balcones y kilómetros de playa se encuentran totalmente abarrotados por fanáticos de todas las edades que esperan vibrar al ritmo de sus grandes éxitos.

“Las mujeres ya no lloran”: Un fenómeno continental

Este multitudinario recibimiento en Brasil es el reflejo del arrollador éxito que ha tenido su más reciente era musical y gira. “Las mujeres ya no lloran” ha trascendido de ser un simple álbum a convertirse en un verdadero fenómeno cultural y social en toda América Latina.

Con este hito en Río de Janeiro, Shakira reafirma su estatus de leyenda, demostrando un poder de convocatoria inigualable y dejando claro que su conexión con el público latinoamericano sigue más viva y fuerte que nunca.