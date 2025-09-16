¡Indignante! Padre capturado por abuso sexual en Antioquia contra su hija de 3 años

Resumen: Capturado un padre por abuso sexual en Antioquia contra su hija de 3 años. La Policía actuó para proteger a la menor.

Un acto atroz fue puesto al descubierto por las autoridades en el Nordeste de Antioquia. La Policía Nacional, a través de su Seccional de Investigación Criminal (SIJIN), capturó a un hombre de nacionalidad venezolana señalado de cometer un presunto abuso sexual en Antioquia contra su propia hija, de tan solo tres años. La detención se logró mediante una orden judicial.

Las investigaciones que permitieron la captura evidenciaron que el hombre, abusando de su posición, atacó a la menor. Este resultado operativo pone de manifiesto la firmeza de la Policía Nacional en la protección de los menores de edad y la importancia de la denuncia oportuna para que estos casos no queden en la impunidad.

Una vez que se tuvo conocimiento de los hechos, los investigadores actuaron de forma coordinada para garantizar que la menor de edad recibiera la atención integral a través de los canales de protección de la infancia.

El capturado fue puesto a disposición de la Fiscalía, donde deberá responder por el delito de acto sexual con menor de 14 años.

La Policía Nacional reitera su llamado a la comunidad para que cualquier situación de abuso sexual en Antioquia o cualquier otra región sea reportada de inmediato a través de la línea 123.

