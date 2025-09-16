El estadio de atletismo del Parque Deportivo de Ibagué se ha convertido en el epicentro del talento atlético juvenil del país.

Desde el pasado 15 de septiembre, 126 jóvenes promesas, provenientes de distintas regiones de Colombia, se han reunido en el Encuentro Nacional de Escuelas de Talento de Atletismo 2025.

Este es un evento que va más allá de la simple competencia y se enfoca en el desarrollo integral de los futuros deportistas.

El encuentro ha reunido a niños, niñas y adolescentes de entre 6 y 17 años, quienes, bajo la atenta mirada de sus entrenadores, han participado en diversas pruebas como carrera, salto largo, vallas y lanzamiento de pelota.

A lo largo de las jornadas, los participantes no solo buscan perfeccionar su técnica, sino que también aprenden valores esenciales para su crecimiento personal.

Ibagué, epicentro de los sueños de 126 jóvenes atletas de todo el país

Este evento, que se extenderá hasta el próximo fin de semana, se ha consolidado como un espacio vital para sembrar la pasión por el atletismo en la infancia.

Alejandro Córdoba, de 12 años, y también de El Bagre, destacó la calidad de la formación recibida.

«Acá es bueno porque tenemos varios profesores. Es genial pasar por varias estaciones, con diferentes pruebas. Esto nos permite tener más conocimiento y mejorar en todo», afirmó Alejandro.

El encuentro, impulsado por el Comité Olímpico Colombiano y el Ministerio del Deporte, subraya el compromiso de estas entidades con la formación de los jóvenes deportistas.

Con 18 escuelas activas en 14 departamentos y más de 250 beneficiarios, el programa de Escuelas de Talento de Atletismo busca fortalecer el crecimiento de la nueva camada de atletas.

Más noticias de Deporte