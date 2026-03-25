¡Paciencia, conductores! Revelan cuánto tardarían en reparar el hueco en la avenida El Poblado

Resumen: La emergencia en la avenida El Poblado, en Medellín, continúa tras la socavación causada por las lluvias que afectaron la quebrada La Presidenta. Las autoridades adelantan obras con estructuras prefabricadas para recuperar la vía, estimando una posible reapertura en unas semanas, siempre que el clima no retrase los trabajos. Mientras tanto, persisten cierres y desvíos que afectan la movilidad en la zona.

La emergencia registrada en la avenida El Poblado, en Medellín, continúa generando impactos en la movilidad una semana después de que una socavación obligara al cierre de la calzada en sentido sur–norte. Aunque las autoridades ya avanzan en las obras de recuperación, aún no hay una reapertura inmediata y el panorama sigue condicionado por factores técnicos y climáticos.

El incidente ocurrió el pasado 17 de marzo, cuando las intensas lluvias provocaron el aumento del caudal de la quebrada La Presidenta. La fuerza del agua comprometió la estructura que pasa por debajo de la vía, generando un colapso que dejó un enorme hueco a la altura de la calle 7, en inmediaciones del hotel Dann Carlton. En ese momento, incluso un bus de servicio público estuvo a punto de ser arrastrado por la falla en el terreno.

Sin fecha inmediata, pero con un plazo estimado

Durante los días posteriores al hecho, las autoridades realizaron evaluaciones técnicas para determinar el alcance del daño y definir el tipo de intervención necesaria. Aunque inicialmente no había una fecha clara de reapertura, tras los análisis se estableció un tiempo aproximado para recuperar el corredor.

El secretario de Infraestructura Física, Jaime Andrés Naranjo Medina, explicó que el cronograma depende en gran medida de las condiciones climáticas:

“Estimamos que, en condiciones normales, aproximadamente en 30 días estamos habilitando la vía, sin embargo, si se presenta un aguacero bastante fuerte y se nos crece la quebrada tenemos que suspender trabajos, sacar los trabajadores, y posiblemente algunas de las actividades que llevemos adelantadas puedan ser afectadas”.

Esto ubicaría la posible reapertura hacia la última semana de abril, siempre que no se presenten lluvias que retrasen el proceso.

Obras en marcha y solución estructural

La intervención que se adelanta en la zona no se limita a rellenar el hueco, sino que incluye una solución de fondo para evitar que se repita una emergencia similar. Actualmente, los trabajos se enfocan en la instalación de estructuras prefabricadas que permitirán canalizar de forma segura el agua de la quebrada.

“En este momento estamos acondicionando el acceso a la parte baja de la quebrada para poder después, con la máquina, levantar estos elementos prefabricados que acaban de llegar e irlos instalando en el sitio, y ya después vaciar una losa superior. Esto lo que nos permite es ganar tiempo y que una vez estén instalados estos elementos, si la quebrada crece, no vamos a tener afectaciones”.

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El proyecto contempla la construcción de un sistema tipo box culvert, una estructura de concreto diseñada para conducir el flujo de agua bajo la vía, aumentando la capacidad hidráulica y reduciendo el riesgo de nuevas fallas.

Impacto en la movilidad y medidas adoptadas

Mientras se desarrollan las obras, la movilidad en este sector de la ciudad sigue presentando complicaciones. Aunque uno de los sentidos de la avenida fue habilitado para aliviar el tráfico, el cierre de la calzada sur–norte mantiene desvíos activos para quienes se movilizan desde Envigado hacia Medellín.

Las rutas alternas incluyen desvíos por la calle 7, con conexión hacia la carrera 39 y la calle 9, permitiendo retomar la avenida más adelante. Sin embargo, vías cercanas como la calle 10 y la avenida Las Vegas han registrado alta congestión, reflejando el impacto de la contingencia en la dinámica vial del sector.

Adicionalmente, se han implementado cierres en otros puntos afectados por el comportamiento de la quebrada, como el acceso por la glorieta de Monterrey, lo que ha obligado a los conductores a modificar sus recorridos habituales.

Monitoreo y prevención en otros puntos críticos

De forma paralela a la atención de la emergencia, las autoridades trabajan en la identificación de zonas vulnerables en la ciudad. Desde la Secretaría de Medio Ambiente, liderada por Marcela Ruiz, se adelantan estudios sobre el comportamiento del caudal en distintos puntos para evitar nuevos colapsos.

“Estamos resolviendo, a partir de mecanismos legales que activamos entre la Secretaría de Infraestructura Física y la Secretaría de Medio Ambiente, para que podamos tener una intervención rápida y recuperar la cobertura de la quebrada y la movilidad en este sector, en el menor tiempo posible. Esa es la activación que tenemos en el marco de la estrategia Mi Río y Mis Quebradas, y con todos los datos que nos está aportando el Siata, para que podamos tomar las mejores decisiones en términos de infraestructura hidráulica”.

Además, el sistema de alertas tempranas ha advertido que episodios de lluvias intensas podrían repetirse durante la temporada, lo que refuerza la necesidad de intervenciones estructurales y monitoreo constante en sectores como Patio Bonito, Monterrey y áreas cercanas a la estación Poblado.

Por ahora, la reapertura total de la avenida El Poblado sigue dependiendo de la evolución de las obras y del comportamiento del clima.