Resumen: Alcaldía de Medellín brinda alojamiento y apoyo a 11 familias evacuadas en Rinconcito Ecuatoriano tras afectaciones por obras del Metro de la 80.

Activan plan de contingencia y garantizan atención a familias afectadas por obras en Rinconcito Ecuatoriano

La Alcaldía de Medellín desplegó un robusto dispositivo de atención para las familias del sector de Rinconcito Ecuatoriano, en Castilla, tras registrarse afectaciones estructurales durante las maniobras de demolición del proyecto del intercambio vial, pieza clave para el futuro Metro de la 80.

La alcaldía confirmó que se activaron todos los protocolos de emergencia y las pólizas de responsabilidad civil para responder de forma integral por los daños materiales ocasionados en las edificaciones aledañas.

Gracias a la rápida intervención del Departamento Administrativo de Gestión del Riesgo de Desastres (DAGRD), se logró la evacuación preventiva de 11 familias (24 personas), evitando que el incidente pasara a mayores y garantizando que no se presentaran ciudadanos lesionados.

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Como parte del compromiso institucional, la alcaldía ha garantizado el alojamiento temporal de los damnificados en un hotel de la ciudad, donde reciben alimentación y acompañamiento psicosocial por parte de la Secretaría de Inclusión Social y Familia.

Además, la Secretaría de Seguridad ha dispuesto una vigilancia permanente en el perímetro de Rinconcito Ecuatoriano para proteger las pertenencias de quienes tuvieron que abandonar sus hogares.

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La Alcaldía fue enfática en señalar que se están realizando evaluaciones técnicas exhaustivas para determinar el nivel de los daños en la mampostería y estructuras, asegurando que las viviendas no incluidas en el proceso de adquisición del Metro de la 80 serán priorizadas para su reparación y la compensación de enseres perdidos.

Cabe recordar que aquellas propiedades que ya estaban en proceso de compra por parte del Distrito recibirán el restablecimiento total de sus condiciones de habitabilidad o la reposición correspondiente según los avalúos.

Por ahora, el área permanece bajo monitoreo constante de los ingenieros de la obra y el equipo de gestión del riesgo, quienes no autorizarán el reinicio de las demoliciones en los puntos críticos hasta que se certifique la total estabilidad del terreno y se mitigue cualquier riesgo para los vecinos de esta zona del noroccidente de Medellín.

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