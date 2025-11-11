Pablo Alborán sorprendió a Colombia dos veces: lanzó su nuevo álbum y confirmó que vendrá al país

Resumen: El cantautor español Pablo Alborán lanzó su séptimo álbum de estudio, "KM0", e inmediatamente confirmó su regreso a Colombia como parte de su Global Tour 2026/27. El concierto se realizará en el Movistar Arena de Bogotá el 14 de marzo de 2026.

El aclamado cantautor español Pablo Alborán ha lanzado su esperado séptimo álbum de estudio, «KM0», disponible ya en todas las plataformas digitales y en formato físico. El lanzamiento marca el inicio de una nueva etapa creativa para el artista, caracterizada por la «introspección, la honestidad y una renovada libertad artística».

Coincidiendo con el lanzamiento, la productora Breakfast Live confirmó el regreso de Alborán a Colombia como parte de su Global Tour 2026/27, que recorrerá más de 30 ciudades en América, Europa y Estados Unidos.

Concierto Confirmado en Bogotá

El artista malagueño se presentará en el Movistar Arena de Bogotá el próximo 14 de marzo de 2026. El nuevo tour promete un espectáculo renovado, incorporando sonidos innovadores y temáticas contemporáneas que están a la altura de la expectativa generada tras su última visita al país en 2023.

En «KM0», Alborán consolida su madurez musical asumiendo la autoría, producción y arreglos de la mayoría de los 14 temas del disco. El álbum es una exploración sonora que va desde el country/folk en «Vámonos de aquí» hasta ritmos de salsa y merengue en temas como «La Vida Que Nos Espera» y «Si te quedas».

El trabajo también cuenta con colaboraciones de alto nivel, incluyendo a Vicente Amigo y Ana Belén.

«Empezar de cero jamás tuvo más sentido en mi vida, y eso se refleja en mis canciones y en mi forma de ver la música. KM0 es también un homenaje a mis fans, que han sido mi refugio incluso sin saberlo”, declaró el artista.

La boletería para el concierto en el Movistar Arena ya está disponible a través de www.tuboleta.com.