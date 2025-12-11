Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

Resumen: Del 12 al 16 de diciembre de 2025, Plaza Mayor en Medellín será sede de la sexta edición del Bazar de Marcas Súper Outlet, el evento de compras más grande de la temporada que ofrecerá entrada gratuita y descuentos de hasta el 70% en más de 300 marcas nacionales y regionales. Con el respaldo de la Secretaría de Desarrollo Económico para apoyar a 50 emprendedores locales, se proyecta recibir a más de 70.000 visitantes y superar los $6.000 millones en ventas, consolidándose como una plataforma clave para la reactivación económica, la generación de empleo y el ahorro de las familias paisas durante la Navidad.

¡Pa’ que se surta en diciembre! Medellín le apuesta al bazar de marcas Super Outlet para dinamizar la economía

En un momento decisivo para la economía de los hogares y la temporada de regalos, regresa a la ciudad el Bazar de Marcas Súper Outlet 2025. Del 12 al 16 de diciembre, los pabellones de Plaza Mayor abrirán sus puertas de manera gratuita para ofrecer una de las vitrinas comerciales más competitivas de la región, con descuentos que alcanzan el 70%.

Esta sexta edición llega con el objetivo de dinamizar el comercio estacional, reuniendo a más de 300 marcas nacionales y regionales. El evento se perfila como una plataforma estratégica tanto para grandes empresas como para emprendedores, permitiendo a las familias paisas acceder a “compras inteligentes” y maximizar su presupuesto navideño.

Impacto económico y generación de empleo

Las proyecciones para este año son ambiciosas. La organización espera superar los récords de las cinco versiones anteriores, estimando:

Ventas superiores a los $6.000 millones de pesos.

Una afluencia de más de 70.000 visitantes.

La generación de 2.500 empleos directos e indirectos.

El historial del evento respalda estas cifras: a lo largo de sus ediciones pasadas, el Bazar ha acumulado más de 296.000 visitantes y ventas que superan los $21.700 millones, consolidándose como el outlet más grande de la ciudad.

Grandes marcas y apoyo al talento local

La oferta comercial de este año destaca por su diversidad, incluyendo ropa, calzado, hogar y accesorios. Entre las marcas participantes se encuentran referentes del mercado como Vélez, Tennis, Off Corss, Reebok, Pilatos, Distrihogar, Lili Pink, y Ruby Rose. Además, marcas como Clemont y Boamar se suman por primera vez a la feria.

Un componente vital de esta edición es el respaldo de la Alcaldía de Medellín, a través de la Secretaría de Desarrollo Económico. Como parte de la estrategia para fortalecer el tejido empresarial local, la administración está apoyando la participación de 50 emprendedores, brindándoles una vitrina de alta visibilidad para impulsar sus negocios durante el cierre de año.

Más que compras: un evento con sentido social

El Bazar de Marcas 2025 trasciende lo comercial al integrar un componente social en alianza con la Fundación Conconcreto. Esta colaboración busca visibilizar programas de formación y liderazgo para niños y jóvenes del país.

Para complementar la experiencia de compra, los asistentes podrán disfrutar de una agenda que incluye:

Presentaciones artísticas.

Oferta gastronómica variada.

Zonas sociales y educativas.

Sorteos y actividades familiares.

Coordenadas del evento

Fecha: Del 12 al 16 de diciembre de 2025.

Lugar: Plaza Mayor, Medellín.

Horario: 10:00 a. m. a 8:00 p. m.

Entrada: Gratuita.

Con esta apuesta, el Bazar de Marcas Súper Outlet reafirma su propósito de ser un motor para la economía local, facilitando el ahorro familiar y fortaleciendo el ecosistema emprendedor de Medellín.