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Resumen: Yuleska González fue judicializada por su presunta participación en el homicidio de su compañero sentimental, ocurrido el 6 de septiembre en una vivienda del barrio La Estrella, en Ciudad Bolívar, Bogotá. Según la Fiscalía, la mujer habría atacado al hombre por la espalda con un arma cortopunzante durante una discusión. La procesada no aceptó el cargo de homicidio agravado y un juez le impuso medida de aseguramiento en establecimiento carcelario.

Mujer fue enviada a prisión por el homicidio de su compañero sentimental en Bogotá

Una mujer fue judicializada por su presunta participación en el homicidio de su compañero sentimental, ocurrido el pasado 6 de septiembre en una vivienda del barrio La Estrella, en la localidad de Ciudad Bolívar, al sur de Bogotá.

La procesada fue identificada como Yuleska González, quien es señalada por la Fiscalía General de la Nación de haber atacado al hombre durante una discusión que se presentó al interior del inmueble.

De acuerdo con los elementos materiales probatorios recopilados por las autoridades, la mujer habría utilizado un arma cortopunzante para agredir a la víctima por la espalda. Las heridas ocasionadas durante el ataque fueron de tal gravedad que el hombre murió.

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La Fiscalía le imputó homicidio agravado

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Luego de la captura de Yuleska González, la Fiscalía presentó el caso ante un juez de control de garantías y le imputó el delito de homicidio agravado. Sin embargo, durante las audiencias la procesada no aceptó el cargo formulado por el ente investigador.

La Fiscalía solicitó que la mujer fuera privada de la libertad mientras avanza el proceso judicial, petición que fue acogida por el juez de control de garantías.

Como resultado, se le impuso una medida de aseguramiento privativa de la libertad en establecimiento carcelario.

El caso ocurrió en Ciudad Bolívar y actualmente continúa bajo el proceso judicial correspondiente, mientras la mujer permanece privada de la libertad por decisión del juez.