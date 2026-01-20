Resumen: Un hombre fue enviado a prisión en Cali tras ser judicializado por el presunto intento de homicidio contra otra persona, a quien habría disparado durante una reunión en el barrio Comuneros II. La víctima sobrevivió al ataque, pero perdió uno de sus ojos, mientras el acusado enfrenta el proceso privado de la libertad.

Pa’ la cárcel por intento de homicidio en Cali: el brutal ataque le costó un ojo a la víctima

Un juez de control de garantías de Cali envió a prisión a Cristhoper Victoria, señalado de haber atentado contra la vida de un hombre durante un hecho violento ocurrido en el sur de la capital vallecaucana. La agresión, que se habría cometido con arma de fuego, dejó a la víctima con la pérdida total de uno de sus ojos.

De acuerdo con la Fiscalía General de la Nación, los hechos se registraron el 7 de abril de 2025 en el sector conocido como La Invasión Florida, en el barrio Comuneros II, donde el hoy procesado, presuntamente, disparó contra una persona con la que se encontraba compartiendo momentos previos al ataque.

Tras resultar gravemente herida, la víctima fue trasladada de urgencia a un centro asistencial, donde el personal médico logró salvarle la vida, aunque no fue posible evitar la pérdida del ojo debido a la gravedad de la lesión.

Esto le podría interesar: Dos boas constrictor fueron halladas en zonas residenciales en Cali

Sigue al canal de WhatsApp de Cali Ciudad

Las labores investigativas permitieron recolectar elementos materiales probatorios y evidencia física que vincularían a Victoria con el ataque. Como resultado, uniformados de la Policía Nacional realizaron su captura el 9 de enero de 2026 en el barrio El Diamante, también en Cali.

Durante las audiencias preliminares, un fiscal seccional le imputó los delitos de homicidio en grado de tentativa y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego. Sin embargo, el acusado no aceptó los cargos formulados por el ente acusador.

Pese a ello, el juez consideró que existían méritos suficientes para imponerle medida de aseguramiento en centro carcelario, mientras avanza el proceso judicial en su contra.