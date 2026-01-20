Dos boas constrictor fueron halladas en zonas residenciales en Cali

Resumen: Policía Ambiental rescató dos boas de gran tamaño en Pance y Ciudad Jardín. El operativo hace parte de una gran ofensiva que recuperó más de 30 especies en Cali.

El sur de Cali se convirtió en el escenario de un inusual y tensionante operativo ambiental. Habitantes de los exclusivos sectores de Pance y Ciudad Jardín, en la comuna 22, alertaron a las autoridades sobre la presencia de dos enormes reptiles que merodeaban cerca de zonas residenciales.

La Policía Ambiental, en una reacción relámpago, logró el rescate de dos ejemplares de boa constrictor que medían 2.50 y 1.50 metros de longitud, respectivamente. Los animales, que se encontraban totalmente fuera de su hábitat natural, generaron zozobra entre los vecinos que realizaban actividades deportivas y domésticas en la zona.

Tras la captura segura de los especímenes, estos fueron entregados bajo la custodia del Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente (Dagma). Los expertos de la entidad ahora evalúan el estado de salud de estos reptiles para determinar si pueden ser liberados en una zona boscosa protegida o si requieren un proceso de rehabilitación tras haber estado expuestos al contacto humano.

Las autoridades recordaron que el sur de Cali, por su cercanía a los farallones y corredores biológicos, es zona de tránsito de fauna silvestre, por lo que nunca se debe intentar manipular a estos animales sin apoyo profesional.

Sin embargo, este no fue el único golpe contra el tráfico y el cautiverio ilegal. En una ofensiva integral en diversos puntos de la ciudad, la Policía Ambiental logró rescatar otras 30 especies silvestres que se encontraban heridas o en condiciones de cautiverio deplorables.

Además, el balance de los últimos días incluye la atención de 26 denuncias por maltrato animal y la realización de 28 operativos contra delitos ambientales, entre los que destacan intervenciones por vertimientos ilegales en ríos y la lucha frontal contra la deforestación en áreas de riesgo.

La Policía Nacional enfatizó que tener animales silvestres como mascotas es un delito que acarrea graves sanciones.

