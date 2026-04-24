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Resumen: En Rionegro, Antioquia, un operativo conjunto del Gaula Militar Oriente, la Fuerza Aeroespacial y la Fiscalía permitió la captura de dos hombres señalados de integrar el Clan del Golfo. Durante el procedimiento se incautaron armas de fuego y sustancias ilícitas, y los detenidos quedaron a disposición de las autoridades.

¡Pa’ la cárcel! Capturan a dos presuntos integrantes del Clan del Golfo en Rionegro con armas y droga

En un operativo conjunto desarrollado en el municipio de Rionegro, autoridades lograron la captura de dos hombres señalados de pertenecer a una estructura criminal vinculada al Clan del Golfo.

La acción fue adelantada por tropas del Gaula Militar Oriente, con apoyo de otras unidades del Ejército Nacional, la Fuerza Aeroespacial Colombiana y la Fiscalía General de la Nación.

De acuerdo con la información oficial, los capturados serían conocidos con los alias de “Nea” y “Lulo”, y harían parte de las redes delictivas de ese grupo armado organizado que opera en distintas zonas del país.

El procedimiento se llevó a cabo con la participación del Grupo de Caballería Mediano N.º 4 Juan del Corral, adscrito a la Cuarta Brigada, en articulación con las demás instituciones, lo que permitió ubicar y detener a los sospechosos en esta zona del Oriente antioqueño.

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Resultados del operativo

Durante la intervención, las autoridades también lograron la incautación de armamento y sustancias ilícitas que, al parecer, estarían en poder de los detenidos.

En el lugar fueron halladas una escopeta y una pistola calibre 9 milímetros, así como 73 gramos de marihuana y 100 gramos de cocaína.

Estos elementos quedaron a disposición de las autoridades competentes, junto con los capturados, quienes deberán responder por los delitos que les sean imputados en el marco del proceso judicial correspondiente.

Las acciones hacen parte de las estrategias que vienen adelantando las autoridades para contrarrestar la presencia y las actividades de grupos armados organizados en esta subregión de Antioquia.

Entretanto, serán las autoridades judiciales las encargadas de definir la situación legal de los dos hombres detenidos.