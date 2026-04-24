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Resumen: El Tribunal Administrativo de Antioquia suspendió de manera provisional la intervención del Gobierno sobre la EPS Savia Salud, mientras avanza el proceso judicial que definirá la legalidad de dicha medida. La decisión fue adoptada como medida cautelar dentro de una acción de nulidad, en la que se revisan posibles irregularidades en la intervención ordenada por la Superintendencia Nacional de Salud.

¡Atención! Tribunal de Antioquia suspende intervención del Gobierno a Savia Salud de forma provisional

El Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Octava de Decisión, profirió una medida cautelar dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho que busca suspender los efectos de la intervención administrativa sobre la EPS Savia Salud.

La decisión fue adoptada el 24 de abril de 2026, con ponencia de la magistrada Luz Myriam Sánchez Arboleda, dentro de una solicitud presentada por el Departamento de Antioquia y coadyuvada por la Alcaldía de Medellín y COMFAMA, en contra de la Superintendencia Nacional de Salud.

¿Qué decidió el Tribunal?

El despacho judicial resolvió acceder a la medida cautelar de suspensión provisional de los actos administrativos mediante los cuales la Superintendencia de Salud ordenó la intervención forzosa de la EPS Savia Salud.

Entre las decisiones, el Tribunal determinó:

• Suspender provisionalmente los efectos de la resolución mediante la cual se ordenó la toma de posesión e intervención de la EPS.

• Dejar sin efecto, de manera temporal, las actuaciones derivadas de dicha intervención.

• Ordenar a la Superintendencia Nacional de Salud reunirse con los asociados de Savia Salud EPS en un término de 10 días hábiles, con el fin de adelantar el proceso de entrega de bienes, haberes y negocios.

• Disponer que la entidad y su administración retornen al estado anterior a la medida de intervención.

Fundamentos de la decisión

El Tribunal sustentó su decisión en la existencia de hechos nuevos relevantes, entre ellos la referencia a la Sentencia SU-277 de 2025 de la Corte Constitucional, relacionada con los límites y condiciones de las intervenciones administrativas sobre entidades del sistema de salud.

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Según el auto, estos elementos justificarían la suspensión provisional mientras se resuelve de fondo la legalidad de los actos demandados.

Notificación

La decisión ordena además la notificación a la Superintendencia Nacional de Salud y la comunicación formal del fallo a las partes involucradas en el proceso.

El caso se mantiene en estudio dentro del proceso judicial principal, en el que se definirá de manera definitiva la validez o no de la intervención sobre Savia Salud EPS.

Reacción del alcalde de Medellín

Tras conocerse la decisión, el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, se pronunció a través de su cuenta en X, asegurando que el fallo respalda las advertencias que desde el inicio había hecho la administración distrital.

“HOY LA JUSTICIA NOS DA LA RAZÓN. Y ES HISTÓRICO. El Tribunal Administrativo acaba de ordenar suspender la intervención ilegal que Petro y su Superintendencia de Salud hicieron sobre Savia Salud desde 2023”, afirmó el mandatario.

HOY LA JUSTICIA NOS DA LA RAZÓN. Y ES HISTÓRICO.

El Tribunal Administrativo acaba de ordenar suspender la intervención ilegal que Petro y su Superintendencia de Salud hicieron sobre Savia Salud desde 2023.

Desde el primer día lo dijimos: Se tomaron SaviaSalud de manera ilegal,… pic.twitter.com/LONLtlaIwI — Fico Gutiérrez (@FicoGutierrez) April 24, 2026

En su mensaje, Gutiérrez insistió en que la decisión judicial valida la postura que su equipo había sostenido frente al proceso.

En ese sentido, señaló de manera indirecta que la intervención debía revisarse por posibles irregularidades desde su origen, destacando que el tribunal ordena el retorno a las condiciones previas mientras se define el fondo del asunto.