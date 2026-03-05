¿Pa’ eso si hay plata? Gobierno se gastará 4 millones de dólares en película en la que actuará Petro

Resumen: La participación del presidente Gustavo Petro en una superproducción cinematográfica sobre el almirante José Prudencio Padilla ha desatado una intensa controversia en Colombia debido a la inversión de cerca de 16.000 millones de pesos de recursos públicos. Mientras el Gobierno justifica este gasto como una apuesta necesaria para la visibilización histórica y el fomento de la industria cultural, los sectores críticos y la oposición han denunciado una grave falta de priorización presupuestal, calificando el proyecto como un despliegue de protagonismo político inoportuno en medio de un contexto de austeridad y necesidades sociales urgentes en áreas como la salud.

En medio de un panorama económico complejo para el país, una nueva controversia ha estallado tras conocerse detalles del rodaje de la próxima superproducción cinematográfica sobre el almirante José Prudencio Padilla. El malestar de diversos sectores políticos y ciudadanos no se ha hecho esperar, centrando sus críticas en un punto innegociable: el gasto de cerca de 4 millones de dólares —aproximadamente 16.000 millones de pesos— provenientes de recursos estatales para una cinta que, además, contará con la actuación del propio presidente Gustavo Petro.

La inversión, gestionada a través de entidades como RTVC y el Ministerio TIC, ha sido catalogada por críticos y opositores como una “prioridad distorsionada”. Mientras el Gobierno Nacional ha recurrido recientemente a medidas de emergencia económica y ajustes presupuestales, la cifra destinada al cine —bajo la premisa de “rescatar la memoria histórica”— ha caído como un balde de agua fría en un sector de la opinión pública que exige austeridad y priorización en rubros esenciales como la salud y la atención a poblaciones vulnerables.

Entre el cine y el ego político

La participación del presidente Petro en la cinta, donde compartirá pantalla con el reconocido actor de Hollywood Cuba Gooding Jr., ha avivado las llamas del debate. Para sus detractores, la presencia del mandatario en el filme no es un gesto de compromiso cultural, sino un movimiento calculado de exposición personal financiado con el erario. Voces desde el Congreso han cuestionado la ética de utilizar dinero de los contribuyentes para proyectos que, a todas luces, parecen diseñados para el protagonismo político del jefe de Estado.

“Mientras hay necesidades urgentes sin resolver en el país, el Gobierno decide gastar millones de dólares en una superproducción que, convenientemente, sirve de plataforma para la imagen del presidente”, señalaron congresistas de la oposición, quienes ya anuncian controles políticos sobre la ejecución de los recursos en el Fondo para el Desarrollo Cinematográfico y la contratación pública relacionada con el proyecto.

El argumento oficial frente a la realidad presupuestal

Por su parte, desde la Casa de Nariño defienden la iniciativa como una apuesta necesaria para la “proyección internacional de la historia colombiana” y el posicionamiento de figuras afrodescendientes clave en la independencia, como el almirante Padilla. Argumentan que el cine es una industria que genera desarrollo y que el valor histórico de la obra justifica el desembolso.

Sin embargo, para los ciudadanos que cuestionan la medida, el argumento resulta insuficiente. En redes sociales, la indignación escala bajo el cuestionamiento recurrente: ¿Es acaso el momento de financiar producciones de Hollywood financiadas por el Estado cuando la crisis en la entrega de medicamentos y la atención hospitalaria sigue siendo el dolor de cabeza de millones de colombianos?

Mientras el rodaje avanza en locaciones de la Costa Caribe y Bogotá, la película ya no solo enfrenta el reto de ser un éxito cinematográfico, sino el de sobrevivir a la sombra de ser considerada, por una parte del país, el símbolo de una gestión que prioriza el espectáculo sobre la realidad social.

