Resumen: Atlético Nacional atraviesa una crisis profunda en este inicio de 2026, marcada por la temprana y dolorosa eliminación de la Copa Sudamericana a manos de Millonarios, un golpe que ha dejado a la hinchada sintiendo que el año está prácticamente perdido desde marzo. A pesar de los esfuerzos en la plantilla, como las destacadas incorporaciones de Nicolás Rodríguez y Chicho Arango, el descontento generalizado apunta directamente a la gestión directiva y a la falta de un cuerpo técnico sólido; el club parece haber agotado la paciencia de sus seguidores con la improvisación de entrenadores sin experiencia, quienes exigen ahora un nivel competitivo acorde a la grandeza de la institución, dejando definitivamente atrás el crédito obtenido con el tricampeonato de 2024.

Nacional, el primer equipo colombiano que ya perdió el año, y apenas estamos en marzo

Atlético Nacional ya perdió el año y apenas está iniciando marzo. Esa es la frase más contundente de los hinchas que apoyaron en masa al equipo para lograr un cupo a la fase de grupos de la Sudamericana, pero que salieron humillados por un Millonarios que se defendió bien, y que le clavó 3 golazos a un equipo desabrido y sin técnico.

Diego Arias se suma a una lista de técnicos que confirman una teoría: Nacional es tan grande que saca campeón a técnicos sin experiencia, como Bodmer, Restrepo y Juárez. La grandeza de Nacional es tal que no se necesita de un gran DT para sumar un trofeo más, pero el problema es que el hincha ya no quiere solo eso.

La hinchada, notablemente molesta, olvidó rápidamente el título obtenido ante Medellín por la Copa Betplay. El mal juego del equipo y la eliminación tempranera en el torneo internacional, rebosaron la taza de los hinchas que exigen no solo ganarlo todo, sino competir bien.

Muchos hinchas advirtieron desde diciembre, incluso con el título encima, que Diego Arias no podía ser el técnico de Nacional para la Sudamericana. Tenían razón.

Los dirigentes, desde la parte de fichajes, cumplieron, aunque con vacíos. Las contrataciones de Nicolás Rodríguez y de Chicho Arango llenaron de expectativa a los hinchas. El primero ya demostró que tiene el talento para vestir los colores de Nacional y el segundo aún debe demostrarlo, aunque siempre fue un sueño verlo jugar en el Atanasio. Pero la sensación es que faltó. ¿Quién le compite el puesto a Simón García en la defensa?

El gran punto negro, una vez más, es la escogencia del cuerpo técnico. Nacional toma decisiones ya cuando es demasiado tarde. Echaron a Gandolfi después de quedar eliminados contra Sao Paulo y ahora Arias posiblemente sea destituido, ya cuando quedaron eliminados de Sudamericana, sin disputar fase de grupos.

Ahora las directivas deberán trabajar para no volverse a equivocar. La hinchada no ha fallado, pero no aguanta un fracaso más. A Nacional se le acabó el crédito del tricampeonato de 2024.

