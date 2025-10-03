Atlético Nacional tendrá que afrontar compromisos clave sin dos de sus figuras principales.

La convocatoria a la Selección Colombia para la próxima fecha FIFA deja al equipo antioqueño sin su portero titular, David Ospina, y su lateral derecho, Andrés Felipe Román.

Esta ausencia no solo afectará el rendimiento en la liga, sino que se sentirá especialmente en el inicio de los cuartos de final de la Copa BetPlay ante Once Caldas.

La concentración de la Selección Colombia arranca este mismo sábado 4 de octubre en Estados Unidos para la disputa de dos encuentros amistosos.

Bajas sensibles en Atlético Nacional por convocatoria a la Selección Colombia

Por lo tanto, Ospina y Román estarán indispuestos hasta el martes 14 de octubre, fecha en la que finaliza el ciclo de partidos de la selección.

Esto implica que ambos jugadores se perderán mínimamente los encuentros de la Liga BetPlay por la fecha 14 contra Boyacá Chicó y por la fecha 15 contra Deportivo Cali.

Así mismo el compromiso por la Copa BetPlay, por los cuartos de final, ida, contra Once Caldas.

Seguramente en el arco estará Harlen ‘Chipi chipi’ Castillo y por la lateral derecha lo haría Joan Castro.

Nuestro aporte a la @FCFSeleccionCol, para los próximos partidos amistosos ante México y Canadá #SelloNacional #VamosTodosJuntos pic.twitter.com/jiUlfpW5dM — Atlético Nacional (@nacionaloficial) October 3, 2025

