    Bajas sensibles en Atlético Nacional por convocatoria a la Selección Colombia
    Atlético Nacional pierde a Ospina y Román por convocatoria a Selección Colombia, afectando cruciales partidos de Liga BetPlay y cuartos de Copa. Foto: Atlético Nacional
    Resumen: Atlético Nacional enfrentará un periodo complicado sin dos de sus pilares, el portero titular David Ospina y el lateral derecho Andrés Felipe Román, debido a su convocatoria a la Selección Colombia para la próxima fecha FIFA de partidos amistosos. Los jugadores se concentrarán desde el 4 hasta el 14 de octubre, lo que implica que se perderán, como mínimo, dos cruciales partidos de la Liga BetPlay contra Boyacá Chicó y Deportivo Cali, además del encuentro de ida de los cuartos de final de la Copa BetPlay frente a Once Caldas, donde se espera que Harlen 'Chipi chipi' Castillo y Joan Castro asuman sus posiciones.

    Atlético Nacional tendrá que afrontar compromisos clave sin dos de sus figuras principales.

    La convocatoria a la Selección Colombia para la próxima fecha FIFA deja al equipo antioqueño sin su portero titular, David Ospina, y su lateral derecho, Andrés Felipe Román.

    Esta ausencia no solo afectará el rendimiento en la liga, sino que se sentirá especialmente en el inicio de los cuartos de final de la Copa BetPlay ante Once Caldas.

    La concentración de la Selección Colombia arranca este mismo sábado 4 de octubre en Estados Unidos para la disputa de dos encuentros amistosos.

    Por lo tanto, Ospina y Román estarán indispuestos hasta el martes 14 de octubre, fecha en la que finaliza el ciclo de partidos de la selección.

    Esto implica que ambos jugadores se perderán mínimamente los encuentros de la Liga BetPlay por la fecha 14 contra Boyacá Chicó y por la fecha 15 contra Deportivo Cali.

    Así mismo el compromiso por la Copa BetPlay, por los cuartos de final, ida, contra Once Caldas.

    Seguramente en el arco estará Harlen ‘Chipi chipi’ Castillo y por la lateral derecha lo haría Joan Castro.

    Alejandro Rincón

    Librepensador. Amante de la fotografía, la escritura, la radio y el detrás de cámaras. Periodista por pasión hace 25 años, abogado de profesión. Amante del trabajo de campo, la reportería, la calle.

