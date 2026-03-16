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Resumen: Cierran estación Universidades de TransMilenio en Bogotá por verificación de paquete sospechoso que generó evacuación y cambios en la operación.

Paquete sospechoso obligó el cierre de la estación Universidades de TransMilenio

Un paquete sospechoso en la estación Universidades obligó a suspender temporalmente el servicio del sistema TransMilenio en el centro de Bogotá, mientras las autoridades realizan las verificaciones correspondientes.

El hecho se registró hacia las 10:35 de la mañana de este lunes 16 de marzo, cuando personal del sistema recibió el reporte de un objeto abandonado dentro de uno de los vagones de la estación Universidades, ubicada en la carrera 3 con calle 22.

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Ante la alerta, se activaron los protocolos de seguridad y se ordenó el cierre inmediato y la evacuación preventiva de la estación de TransMilenio.

Debido a la situación, la operación troncal presentó modificaciones en el corredor de la Troncal Calle 26, donde los buses del sistema comenzaron a realizar retornos en la intersección de la calle 26 con la avenida Caracas, lo que generó afectaciones en la movilidad de los usuarios.

Hasta el momento, las autoridades continúan realizando la inspección del objeto para determinar si representa algún riesgo para los usuarios del sistema.

El sistema de transporte indicó que informará oportunamente cuando se restablezca la operación en la estación, una vez finalicen los procedimientos de seguridad.

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