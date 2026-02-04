Aplazamiento de Atlético Nacional contra Santa Fe por mal estado de El Campín sería su tercer partido suspendido este año. Foto: Atlético Nacional

¿Otro partido que le aplazarán a Atlético Nacional? Problemas en El Campín pone en riesgo la fecha 5

El panorama para Atlético Nacional en el arranque de la Liga BetPlay 2026 se torna cada vez más complejo debido a factores externos.

La DIMAYOR emitió un comunicado oficial este 3 de febrero informando la suspensión de los próximos tres encuentros programados en el Estadio Nemesio Camacho El Campín.

Esta decisión, motivada por el “lamentable estado del campo de juego” bajo la administración de la APP Sencia, afecta directamente el partido de la fecha 5 entre Independiente Santa Fe y el conjunto verdolaga.

La determinación de la DIMAYOR se tomó tras una reunión con representantes de los clubes afectados, incluyendo a Independiente Santa Fe, Millonarios FC, Internacional de Bogotá y Fortaleza FC.

El ente rector concluyó que disputar partidos en la gramilla actual comprometería la integridad de los futbolistas y la calidad del espectáculo.

Además, se resaltó que los clubes locales pagan un arrendamiento correspondiente al 12,5% de sus ingresos por taquilla, por lo que exigen que el mantenimiento del campo no sea negociable.

Para Atlético Nacional, este aplazamiento representa un serio inconveniente en su planificación deportiva, ya que se convierte en el tercer juego que el equipo paisa no puede disputar en lo que va del año.

Previamente, el club ya había visto postergados sus compromisos ante Junior de Barranquilla y Jaguares de Córdoba debido a problemas de disponibilidad de estadios y ajustes por su reciente amistoso internacional contra el Inter Miami.

Con este nuevo retraso, el “Rey de Copas” acumula un déficit de rodaje competitivo frente al resto de sus rivales en el torneo.

La crisis del escenario deportivo bogotano no solo impacta al verde paisa, sino que también obligó a la reprogramación del duelo Millonarios vs. Deportivo Pereira.

Mientras el IDRD adelanta procesos de interventoría para garantizar soluciones, Atlético Nacional deberá esperar a que la DIMAYOR defina una fecha tentativa para cumplir con su calendario, el cual se encuentra cada vez más apretado en este primer semestre.

