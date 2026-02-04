Resumen: El alcalde Alejandro Char presentó los avances del "Súper Metro", un ambicioso proyecto de modernización del Estadio Metropolitano que actualmente genera más de 700 empleos. Las obras avanzan a toda marcha con la fundición de las primeras de las 150 columnas y 1,800 vigas prefabricadas que conformarán la nueva estructura, un proceso de ingeniería diseñado para agilizar la construcción y celebrar el 40 aniversario del escenario en este 2026. Con esta transformación, Barranquilla busca potenciar su economía y el entretenimiento, llevando al "coloso de la Ciudadela" a un nivel superior de infraestructura deportiva

¡Día y noche avanzan las obras del Súper Metro! Alejandro Char, alcalde de Barranquilla presentó el avance

En una jornada que marcó un hito para la infraestructura deportiva del país, el alcalde de Barranquilla, Alejandro Char, anunció el inicio de la fundición de las piezas estructurales que darán vida al renovado Estadio Metropolitano Roberto Meléndez, ahora proyectado como el “Súper Metro”.

Bajo la luz de los reflectores y con un equipo trabajando a doble marcha, el mandatario supervisó personalmente las obras que avanzan sin descanso, tanto de día como de noche.

El proyecto entra en una fase crítica con la fundición de las primeras 150 columnas-zapatas. Para optimizar los tiempos de entrega.

La administración ha implementado un sistema de prefabricación que incluye 150 columnas y zapatas de concreto de alta resistencia y 1.800 vigas que serán ensambladas directamente en el sitio.

Adicionalmente, se indicó que son piezas de hasta 20 toneladas, como la que se fundió durante la visita del alcalde, la cual podrá ser desencofra en apenas 18 horas.

“Hoy es un día especial. Estamos fundiendo la primera pieza de la nueva estructura del Metro. Este año el estadio cumple 40 años desde su inauguración en 1986, y qué mejor regalo que entregarle a la ciudad el ‘Súper Metro’ en este 2026” destacó Char con entusiasmo.

Más allá del cemento y el acero, la obra se consolida como un pilar para la reactivación económica de la capital del Atlántico.

Actualmente, la construcción está generando más de 700 empleos directos, beneficiando a cientos de familias barranquilleras.

Según el mandatario, esta transformación no solo favorece al deporte profesional y a la Selección Colombia, sino que potencia el entretenimiento y la economía local, elevando el perfil de la ciudad a nivel internacional.

“Barranquilla está con su Metro a otro nivel”, concluyó el alcalde, reafirmando el compromiso de entregar una obra moderna que esté a la altura de la pasión futbolera de la “Casa de la Selección”.

