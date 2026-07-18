Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

Resumen: Un centro estético ubicado en el barrio El Tunal, en Bogotá, fue cerrado temporalmente tras un operativo de inspección que evidenció múltiples incumplimientos sanitarios y de funcionamiento. Durante la intervención fueron decomisados 13 equipos de aparatología estética, 114 productos cosméticos sin registro sanitario, 45 medicamentos vencidos o sin permisos y 300 dispositivos médicos, mientras las autoridades anunciaron que continuarán los controles para garantizar la seguridad de estos servicios.

Otro centro estético sellado en Bogotá: Hallan más de 470 equipos, medicamentos y productos irregulares

Un operativo de inspección realizado en el barrio El Tunal, localidad de Tunjuelito, al sur de Bogotá, terminó con el cierre temporal de un centro estético que no cumplía con las condiciones exigidas para su funcionamiento. Durante la intervención también fueron incautados equipos de aparatología, medicamentos, productos cosméticos y dispositivos médicos que presentaban diversas irregularidades.

La jornada de control, adelantada el viernes 17 de julio por la Alcaldía Local de Tunjuelito, en coordinación con la Secretaría Distrital de Salud y la Policía de Bogotá, hizo parte de las acciones para fortalecer la vigilancia sobre este tipo de negocios y prevenir riesgos para la salud de los usuarios.

Según el balance oficial, la inspección permitió identificar múltiples incumplimientos de las normas sanitarias y de funcionamiento. Como resultado, el centro recibió un comparendo y fue suspendido temporalmente mientras avanzan las verificaciones correspondientes.

Más de 470 elementos fueron decomisados

Durante el procedimiento fueron decomisados 13 equipos de aparatología estética, 114 productos cosméticos sin registro sanitario, 45 medicamentos vencidos o sin los permisos requeridos y 300 dispositivos médicos, entre ellos jeringas e implementos utilizados en este tipo de procedimientos.

Esto le podría interesar: ¡Con brazalete del INPEC! Capturan a dos hombres tras atraco de una camioneta en Bogotá

Por su parte, la Policía de Bogotá hizo efectiva la suspensión de la actividad económica del lugar mientras se verifica que cumpla con los requisitos establecidos por la normatividad vigente.

Sigue al canal de WhatsApp de Bogota Ciudad

La alcaldesa local de Tunjuelito, Claudia Verónica Collante Dussán, explicó que estos operativos buscan garantizar que los centros dedicados a servicios estéticos funcionen en condiciones seguras y respeten las disposiciones legales. Asimismo, recomendó a la ciudadanía verificar que estos establecimientos cuenten con las autorizaciones necesarias antes de realizarse cualquier procedimiento.

Canales para reportar irregularidades

La administración local reiteró que estos controles continuarán desarrollándose para proteger la salud de la comunidad y promover la prestación de servicios seguros y de calidad.

Para reportar personas, sitios o procedimientos presuntamente irregulares, la Secretaría Distrital de Salud mantiene habilitada la línea 601 364 9550, opción 1, disponible las 24 horas.

Las denuncias también pueden presentarse a través de la plataforma Bogotá te escucha, el correo contactenos@saludcapital.gov.co, la sede de la entidad ubicada en la carrera 32 #12-81 o mediante sus canales oficiales en redes sociales.