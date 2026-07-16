Resumen: Un venezolano identificado como Jesús Manuel Arenas Silva, de 45 años, murió mientras estaba bajo custodia del ICE en Georgia, luego de sufrir una emergencia médica durante un traslado entre centros de detención. La agencia informó que recibió atención de los equipos de emergencia, pero falleció en un hospital. El caso se suma a otros reportes de muertes de migrantes bajo custodia migratoria en Estados Unidos y ocurre en medio de cuestionamientos sobre las condiciones de detención.

¡Otro caso bajo la lupa! Venezolano murió en medio de un traslado del ICE en Estados Unidos

Un ciudadano venezolano identificado como Jesús Manuel Arenas, de 45 años, murió mientras permanecía bajo custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE), luego de sufrir una emergencia médica durante un traslado entre centros de detención en el estado de Georgia.

De acuerdo con la información entregada por la agencia migratoria, el hombre presentó un paro cardíaco cuando era movilizado en un autobús hacia el Centro de Procesamiento del ICE en Folkston. Los equipos de emergencia acudieron al lugar e intentaron brindarle atención médica, pero posteriormente fue trasladado a un hospital, donde fue declarado muerto.

El caso ocurrió en la mañana del lunes, cuando agentes encontraron a Arenas Silva inconsciente aproximadamente a las 7:46 a. m., poco antes de que el vehículo llegara al centro de procesamiento. Según el reporte oficial, fue llevado al Hospital del Condado de Irwin, donde los médicos confirmaron su fallecimiento cerca de una hora después.

El ICE indicó que la causa preliminar de muerte estaría relacionada con un paro cardíaco, aunque aclaró que el diagnóstico definitivo dependerá de los resultados de los exámenes médicos correspondientes.

Su proceso migratorio en Estados Unidos

Según la información proporcionada por las autoridades, Arenas habría ingresado a Estados Unidos en octubre de 2021 de manera irregular y fue interceptado por agentes de la Patrulla Fronteriza cerca de Calexico, California.

Posteriormente, un juez de inmigración en Atlanta ordenó su deportación luego de que, según el reporte, no se presentara a una audiencia migratoria.

El hombre fue detenido nuevamente por agentes del ICE el pasado 9 de julio durante un operativo realizado en Dallas, Georgia, y permanecía bajo custodia de la agencia al momento de su fallecimiento.

Frente al estado de salud del ciudadano venezolano, el ICE aseguró que durante el tiempo que estuvo detenido recibió atención médica y fue evaluado por profesionales de la salud.

Esto le podría interesar: “Me duele el alma”: el conmovedor mensaje de la esposa del colombiano que murió en operativo del ICE

Aumentan las cifras de fallecimientos bajo custodia del ICE

La muerte de Arenas se suma a otros casos registrados durante los últimos meses de personas migrantes que han fallecido mientras estaban bajo custodia de la agencia migratoria estadounidense.

De acuerdo con cifras del ICE, durante 2026 han muerto 22 personas bajo custodia de la entidad. Además, organizaciones como Human Rights Watch han señalado que el número de fallecimientos desde el inicio del segundo mandato del presidente Donald Trump alcanzaría los 54 casos, al incluir registros ocurridos desde enero de 2025.

Según un informe citado por la organización, la tasa de muertes durante este periodo sería superior a la registrada en administraciones anteriores, en un contexto marcado por el aumento de detenciones migratorias.

“El aumento de las muertes es mucho mayor de lo que cabría esperar, incluso teniendo en cuenta el número considerablemente más alto de personas detenidas”, señaló Human Rights Watch, según el reporte divulgado.

El caso ocurre en medio de otros hechos relacionados con operativos migratorios

El fallecimiento del ciudadano venezolano ocurre después de otros episodios que han generado cuestionamientos sobre los procedimientos de las autoridades migratorias en Estados Unidos.

Entre los casos mencionados se encuentra el de Johan Sebastián Durán, un colombiano de 26 años que murió tras un procedimiento en Biddeford, Maine, y el de Lorenzo Salgado Araujo, un ciudadano mexicano de 52 años que falleció luego de recibir disparos durante una intervención en Houston, Texas.

Además, autoridades reportaron la muerte de otro hombre en Florida, quien falleció tras ser atropellado mientras huía de un operativo en el que participaban agentes de inmigración y otras agencias federales.

Mientras avanzan las investigaciones sobre estos hechos, el ICE continúa bajo observación por parte de organizaciones defensoras de derechos humanos que han pedido mayor seguimiento a las condiciones de las personas detenidas bajo custodia migratoria.