Resumen: La muerte de Joan Sebastián Durán, el colombiano de 26 años que falleció durante un operativo del ICE en Maine, sigue generando conmoción. Su esposa, Karolina Rojas, compartió emotivos mensajes en redes sociales en los que expresó el profundo dolor por su pérdida y pidió que el caso sea esclarecido. Mientras las autoridades estadounidenses mantienen abierta la investigación, familiares y organizaciones de apoyo a migrantes continúan exigiendo respuestas sobre las circunstancias en las que ocurrió el hecho.

“Me duele el alma”: el conmovedor mensaje de la esposa del colombiano que murió en operativo del ICE

El fallecimiento de Joan Sebastián Durán, el colombiano de 26 años que perdió la vida durante un operativo del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) en Biddeford, Maine, continúa generando conmoción. Mientras las autoridades estadounidenses mantienen abierta la investigación para esclarecer lo ocurrido, el dolor de sus seres queridos se ha hecho visible a través de mensajes publicados en redes sociales.

Una de las reacciones que más ha llamado la atención es la de su esposa, Karolina Rojas, quien expresó públicamente el profundo impacto que ha significado la pérdida de quien era su compañero de vida. Sus palabras, difundidas y recogidas por Vanguardia, reflejan la incertidumbre y el sufrimiento que enfrenta la familia.

El mensaje con el que despidió a Joan Sebastián

A través de sus redes sociales, Karolina Rojas compartió un mensaje en el que manifestó que aún le resulta difícil aceptar la muerte de su esposo y confesó que sigue buscando respuestas sobre lo sucedido.

«Me duele el alma, tengo muchas preguntas. Quisiera que todo fuera mentira, que vinieras y me abrazaras y me dijeras que todo está bien. Te amo, amor mío, te amo. No tengo palabras para este dolor. Mi vida, eres mi todo, jamás me dejes sola», escribió.

Posteriormente, publicó otro mensaje en el que reiteró su deseo de que el caso sea esclarecido.

«Dime cómo hago para que vuelvas conmigo, mi vida. Te necesito a mi lado. Te amo. Siempre estaremos juntos, te lo prometo. No dejaré que esto quede así», expresó.

En otras publicaciones también recordó los años que compartieron juntos y agradeció el apoyo que, según relató, siempre recibió de él.

«Gracias por darme tanto amor, por complacerme en todo, por siempre apoyarme. Te amooooo».

Además, pidió fortaleza para afrontar el duelo.

«Dame mucha fuerza, amor, te lo pido. Acompáñame en cada paso que dé. No nos dejes solitas, te lo ruego».

Vivía con su familia en Estados Unidos

Joan Sebastián Durán Guerrero era oriundo de Bucaramanga y residía en Estados Unidos junto a Karolina Rojas y la hija de ambos, una niña de tres años.

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De acuerdo con información publicada por medios nacionales e internacionales, trabajaba como repartidor y estaba establecido en Biddeford, localidad donde ocurrió el operativo.

Su muerte ha provocado reacciones tanto en Colombia como en Estados Unidos. Organizaciones de apoyo a migrantes y allegados a la familia han señalado que, presuntamente, Durán Guerrero no era la persona buscada durante el procedimiento adelantado por agentes del ICE.

La investigación continúa

Hasta ahora, la versión oficial conocida a través de medios internacionales indica que un agente disparó al considerar que existía una amenaza durante el operativo realizado el 13 de julio. No obstante, familiares, vecinos y organizaciones defensoras de los derechos de los migrantes han pedido que los hechos sean esclarecidos.

El caso también tuvo repercusiones diplomáticas. Según informó El País, la Embajada de Colombia solicitó explicaciones al Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos (DHS), mientras que el presidente Gustavo Petro también se pronunció sobre la muerte del ciudadano colombiano.

Por ahora, las autoridades estadounidenses no han presentado conclusiones definitivas ni se ha determinado la responsabilidad de los funcionarios que participaron en el procedimiento.

El dolor permanece mientras esperan respuestas

Los mensajes publicados por Karolina Rojas se han convertido en una de las expresiones más visibles del duelo que atraviesa la familia de Joan Sebastián Durán. Al mismo tiempo, reflejan el deseo de sus seres queridos de que la investigación avance con transparencia y permita esclarecer las circunstancias en las que ocurrió la muerte del joven colombiano.