¡Otra vez cayó medio internet! Video de casas en llamas falsas se volvió a viralizar este Halloween

Resumen: Un video de unas casas que parecen arder en llamas volvió a viralizarse en X este fin de semana de Halloween y otra vez hizo creer a miles de personas que se trataba de un incendio real. El susto original ocurrió en 2023 en Glens Falls, Nueva York, cuando los vecinos llamaron a los bomberos por una decoración hiperrealista.

Un video de casas decoradas con llamas falsas por Halloween volvió a viralizarse este fin de semana y otra vez hizo creer que había un incendio.

En pleno fin de semana de Halloween, un video volvió a tomarse las redes sociales y a asustar a medio internet: unas casas que parecen estar ardiendo en llamas en plena noche, con resplandores naranjas en las ventanas y supuestos bomberos llegando al lugar. El registro se compartió con el relato de que los vecinos, convencidos de que las viviendas se estaban quemando, llamaron a emergencias y que, apenas 20 minutos después, los bomberos aparecieron por toda la zona.

La escena, sin embargo, tiene truco: no hubo ningún incendio. Las llamas que se ven desde la calle son parte de una elaborada decoración de Halloween, tan realista que ya había engañado a medio mundo cuando ocurrió de verdad… en 2023.

El video de las llamas falsas que se volvió a viralizar en Halloween

Desde el 30 de octubre, el video empezó a circular nuevamente en X, acumulando miles de reproducciones y comentarios. En las imágenes se aprecia cómo las ventanas de dos casas brillan con un tono anaranjado intenso, con sombras en movimiento que imitan a la perfección el comportamiento del fuego, un efecto que en la oscuridad resulta casi imposible de distinguir de un incendio verdadero.

«Para Halloween, dos vecinos colocaron decoraciones de llamas en sus casas para hacer que pareciera que estaban en llamas. Veinte minutos después, los bomberos aparecieron por toda el área, pensando que las casas realmente estaban en llamas», escribió una de las usuarias que compartió el registro, que no tardó en llenarse de reacciones entre risas, susto y admiración por el nivel de detalle del montaje.

El video fue retomado por varios medios internacionales durante el 31 de octubre y el 1 de noviembre, que contaron la escena como una de las anécdotas más comentadas de este Halloween. En los comentarios, muchos celebraron la creatividad de los autores del montaje, mientras otros recordaron que este tipo de bromas visuales también puede movilizar equipos de emergencia que podrían estar atendiendo un caso real.

Para Halloween, dos vecinos colocaron decoraciones de llamas en sus casas para hacer que pareciera que estaban en llamas.



Veinte minutos después, los bomberos aparecieron por toda el área, pensando que las casas realmente estaban en llamas. pic.twitter.com/HiMTY3E36L — ceciarmy (@ceciarmy) October 31, 2026

El susto verdadero ocurrió en 2023 en Glens Falls, Nueva York

Aunque el video se volvió viral de nuevo este Halloween, el episodio que muestra ocurrió originalmente el 30 de septiembre de 2023 en Glens Falls, una localidad del estado de Nueva York. Aquella noche, los vecinos reportaron lo que creían era un incendio estructural y los bomberos acudieron con sus equipos, para descubrir que se trataba de una decoración hecha con luces LED, un ventilador, láminas plateadas y una máquina de humo.

El propio cuerpo de bomberos de Glens Falls contó la anécdota en su página de Facebook con buen humor: habían sido enviados a atender un «incendio estructural confirmado» y, para su sorpresa, encontraron «una increíble y aterradora decoración de Halloween». La historia fue cubierta entonces por medios de todo el mundo y se convirtió en uno de los virales de esa temporada.

Tres años después, el mismo video reapareció en redes como si fuera reciente y volvió a cumplir su cometido: engañar, asustar y hacer dudar a millones de personas sobre si lo que ven es fuego real o un efecto demasiado bien logrado.

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¿Por qué estas decoraciones de Halloween engañan a todo el mundo?

Los montajes como el de Glens Falls combinan varios elementos que imitan un incendio con un realismo impresionante: luces LED de tonos naranja y rojo, telas o láminas que se mueven con un ventilador como si fueran llamas y humo artificial que sale por puertas y ventanas. Vistos de noche y desde la calle, todos estos efectos juntos hacen muy difícil distinguir la decoración de una emergencia verdadera.

Por eso, las autoridades de emergencia insisten cada año en una recomendación clave: ante la presencia de humo, fuego o cualquier indicio de peligro, lo correcto es llamar de inmediato a los servicios de emergencia y permitir que los organismos verifiquen lo que está ocurriendo, en lugar de asumir que se trata de una broma o de un adorno. En una emergencia real, cada minuto cuenta y una llamada a tiempo puede salvar vidas.

Mientras tanto, la decoración de Glens Falls ya se ganó un lugar entre los adornos de Halloween más famosos de los últimos años, de esos que, por más que pasen las temporadas, vuelven a aparecer en las redes y a dejar a medio internet con el corazón en la mano.

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